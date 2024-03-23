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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно о переносе матча 24-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Енисеем»

Пресс-служба красноярского «Енисея» сообщила о переносе матча 24-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

КАМАЗ
ЕнисейПервая лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Встреча должна была состояться сегодня, 23 марта, в Набережных Челнах и начаться в 16:00 по московскому времени.

«Матч “КАМАЗ” — “Енисей” отменён. Информация о возможном переносе будет позже», — говорится в заявлении, которое опубликовано пресс-службой красноярского клуба.

Ранее стало известно о переносе трёх матчей 24-го тура Первой лиги: «Тюмень» — «СКА-Хабаровск», «Торпедо» — «Кубань» и «Динамо» Махачкала — «Химки». Встречи «Ленинградец» — «Арсенал» и «Волгарь» — «Нефтехимик» пройдут без зрителей.

В данный момент «КАМАЗ» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Первой лиги. «Енисей» находится на девятой позиции.

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