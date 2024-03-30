«СКА-Хабаровск» обыграл «Сокол» в домашнем матче Мелбет Первой лиги
Сегодня, 30 марта, состоялся матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «СКА-Хабаровск» принимал саратовский «Сокол».
СКА-Хабаровск
Сокол
Сегодня, 30 марта, состоялся матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «СКА-Хабаровск» принимал саратовский «Сокол».
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Хозяева трижды отличились в первом тайме: защитник Магомед Мусалов на 4-й минуте открыл счёт, нападающий Кирилл Никитин удвоил преимущество хабаровчан, а Илья Петров с одиннадцатиметровой отметки довёл счёт до крупного. Во втором тайме гости отыграли один мяч благодаря точному удару форварда Артема Максименко.
После этой победы «СКА-Хабаровск» с 31 очком в 24 матчах поднялся на 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Сокол» с 24 баллами в активе занимает 15-е место.