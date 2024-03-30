«СКА-Хабаровск» обыграл «Сокол» в домашнем матче Мелбет Первой лиги

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Хозяева трижды отличились в первом тайме: защитник Магомед Мусалов на 4-й минуте открыл счёт, нападающий Кирилл Никитин удвоил преимущество хабаровчан, а Илья Петров с одиннадцатиметровой отметки довёл счёт до крупного. Во втором тайме гости отыграли один мяч благодаря точному удару форварда Артема Максименко.