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19:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Черноморец» вырвал победу у «Алании» в концовке матча

«Алания» дома проиграла «Черноморцу» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

Алания
ЧерноморецПервая лига: таблица и календарь
Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

На 34-й минуте встречи полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани отметился забитым голом, реализовав пенальти. На 73-й минуте Антон Антонов сравнял счет, а в концовке второго тайма Илья Родионов вывел команду из Новороссийска вперед.

После этой игры «Алания» с 36 очками располагается на 7-й позиции в турнирной таблице ФНЛ. 6 апреля команда из Владикавказа отправится в гости к «Ленинградцу».

«Черноморец» набрал 27 очков и вышел на 14-ю строчку. 7 апреля новороссийский клуб на своем поле примет «Кубань».

Алания
1:2
Первый тайм: 0:0
Черноморец
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