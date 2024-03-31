«Черноморец» вырвал победу у «Алании» в концовке матча

Источник: пресс-служба ФК "Черноморец"

На 34-й минуте встречи полузащитник хозяев Николай Гиоргобиани отметился забитым голом, реализовав пенальти. На 73-й минуте Антон Антонов сравнял счет, а в концовке второго тайма Илья Родионов вывел команду из Новороссийска вперед.

После этой игры «Алания» с 36 очками располагается на 7-й позиции в турнирной таблице ФНЛ. 6 апреля команда из Владикавказа отправится в гости к «Ленинградцу».