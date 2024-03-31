«Акрон» ушёл от поражения в концовке гостевого матча с «Нефтехимиком»

Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Нефтехимика».

Первый гол в матче на 81-й минуте забил нападающий нижнекамцев Данила Емельянов. Спустя восемь минут форвард гостей Руслан Барт восстановил равновесие.

На данный момент «Нефтехимик» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Акрон» заработал 42 балла и по набранным очкам сравнялся с лидером турнира подмосковными «Химками», уступая им первую строчку по разнице забитых и пропущенных мячей.