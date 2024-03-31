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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Акрон» ушёл от поражения в концовке гостевого матча с «Нефтехимиком»

Закончился матч 23-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и «Акрон».

Нефтехимик
АкронПервая лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/fcakron

Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Нефтехимика».

Первый гол в матче на 81-й минуте забил нападающий нижнекамцев Данила Емельянов. Спустя восемь минут форвард гостей Руслан Барт восстановил равновесие.

На данный момент «Нефтехимик» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Акрон» заработал 42 балла и по набранным очкам сравнялся с лидером турнира подмосковными «Химками», уступая им первую строчку по разнице забитых и пропущенных мячей.

Нефтехимик
1:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
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