Тихонов разгромил Талалаева, первая победа Кононова. «Алания» без РПЛ? События 25-го тура ФНЛ | Источник: Спорт-Экспресс

Талалаев: «Удачи вам в борьбе за локальные места»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 25, 30.03.2024, 8:00 Енисей 4 Химки 1

«Енисей» Андрея Тихонова в родном манеже крупно победил «Химки» Андрея Талалаева — 4:1.

После домашнего поражения от «Нефтехимика» наставник «Химок» пошел на серьезные перестановки в составе. С первых минут на поле вышли Обухов, Юзепчук, Журавлев, Корян и Руденко.

В первом тайме хозяева были поострее. Окладников уже на 6-й минуте угодил в перекладину, а в середине тайма Мазурин, получив мяч в штрафной, исхитрился, пробил между ногами Журавлева и поразил ближний угол ворот гостей. Ввиду раннего начала матча (в 8 утра по московскому времени) химчане проснулись лишь ближе к перерыву и соорудили убойный момент — Терехов обязан был сравнивать счет.

Сразу после перерыва на поле в составе гостей появились Касимов и Магомедов. «Химки» обложили штрафную «львов» навесами и прострелами. Хосонова вывели на ударную позицию — Мазурин показал, что способен не только завершать атаки, но и бросаться на амбразуру.

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Красно-черные толком не успели развить свое давление. Подвел вратарь. Причем на ровном месте. Вводя мяч в игру, Обухов буквально подарил его Окладникову. Последовал пас на Ломакина, удар и 2:0! Похоже, в следующем туре место в воротах химчан займет Митрюшкин, который летом перейдет в «Локомотив».

Пока гости приходили в себя, команда Тихонова сняла все вопросы о победителе. Прекрасный проход сына главного тренера увенчался передачей Ломакину, который выстрелом с левой ноги не оставил шансов бедолаге Обухову. 3:0. Таким образом, Александр оформил дубль в своем 200-м (!) матче за «львов».

До финального свистка команды обменялись уколами. Отличились Касимов и Савельев. Бросилось в глаза, как Журавлев тяжело бежал и легко уступил в скорости форварду хозяев. 4:1! Второе кряду поражение «Химок», за две игры команда Талалаева пропустила 7 мячей. Через неделю у красно-черных матч жизни с тульским «Арсеналом».

«Енисей» же при Тихонове, которому предрекали проблемы после ухода Глушкова и Ланина, одержал три победы в четырех турах. Браво, Андрей Валерьевич!

— Поздравляю хозяев с победой. Первый тайм — еще более-менее на равных. Во втором не узнал свою команду. Будем разбираться. Нет вопросов? Все, спасибо. Удачи вам в борьбе за локальные места, — сказал на пресс-конференции Талалаев.

Позже в интервью клубной пресс-службе Андрей Викторович объяснил причины поражения: «Провели собрание после игры. Сказали без лишних эмоций: можно все простить, кроме самоуспокоенности. Четыре удара соперника в створ — четыре гола, это слишком. Случаются ошибки, на то есть причины, но мы должны играть в свой футбол. Баланса, на котором держались, сегодня не было абсолютно, как и в первом тайме с “Нефтехимиком”. Если там еще можно найти объяснение, то теперь после замен была надежда, что прибавим, а на самом деле стали играть хуже. Речь, повторяю, о балансе, компактности, дисциплине. Понятно, все хотят креативить: играли в зале под крышей, условия близки к мини-футболу. Но надо и о тяжелой работе не забывать. Мы находимся на первом месте в лиге по выигранными единоборствам, но сегодня большинство мячей выиграл соперник».

Тихонов: «Думаете, нам легко?!».

Несмотря на крупную победу, Андрею Тихонову задали неудобный вопрос на пресс-конференции.

— Вы согласны, что играть в манеже и на стадионе — разные вещи? Или это миф?

— Конечно, разные. Понятно, что сопернику нужно адаптироваться к манежу. Но у нас в свою очередь была непростая логистика. Мы сутки добирались сюда из Набережных Челнов из-за задержки рейса. И у нас такое происходит каждые две недели! Смена часовых поясов. Когда возвращаемся, команда ночь не спит в самолете. Теряем один день на восстановление. Думаете, нам легко?!

Да, «Химкам» было неудобно начинать матч в 8 утра по Москве. Но это не от нас зависит. Сегодня же играет и женская команда «Енисей». В итоге нас поставили на 12 по местному времени, а девушки начнут свой матч попозже. Прекрасно понимаю состояние Андрея Викторовича Талалаева, но это футбол. Повторюсь, нам тоже непросто. Мы полтора дня добираемся до дома, чтобы выспаться.

Щербаченко: — Как и ожидалось, Талалаев пошел на серьезные перестановки в составе после встречи с «Нефтехимиком». Матч с первых минут проходил в хорошем темпе, без всякой разведки, на встречных курсах.

Некоторые специалисты считали, что «Енисей» столкнется с серьезными трудностями после ухода Глушкова и Ланина. Однако сейчас мы видим, что Мазурин, Раздорских оправдывают доверие тренера. Достойно смотрятся на своих позициях.

Большую часть первого тайма Терехов и периодически меняющиеся флангами Корян и Берковский нейтрализовали справа Тихонова-младшего (Денис редко встречался с мячом) и Бардыбахина. Однако слева гости не могли найти управы на очень активного Мазурина.

Понятны замены Талалаева в перерыве при счете 0:1. Касимов и Магомедов вместо Коряна и Нетфуллина. Равиль висел на карточке, а Аршаку лучше удаются матчи, когда он сам выходит со скамейки.

Конечно, грубая ошибка Обухова перечеркнула все планы гостей. «Енисей» же начал ловить соперника на контратаках. Тихонов за счет быстрых ног сместился в центр, убежал от опекунов, отдал Ломакину, который прекрасным ударом с левой ноги оформил дубль. Тут уже к Обухову вопросов быть не может. Порадовало, как трибуны ликовали после дубля своей легенды. Александр провел 200-й матч за красноярцев!

Что касается голкипера «львов», то Ставер в очередной раз сыграл надежно. Наверное, сегодня это один из немногих вратарей в ФНЛ, который соответствует уровню премьер-лиги.

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Закономерная победа «Енисея». Красноярцы уверены в себе. Не признают авторитетов. И это как раз заслуга главного тренера — Андрея Тихонова. Игра у красноярцев поставлена, футболисты действуют системно, а не спонтанно.

При этом нужно сказать и про раннее начало матча — в 8 утра по Москве. И «Енисей», и «СКА-Хабаровск» получают определенное преимущество. Гостям нужно было встать в четыре утра, разогреть организм и уже в семь часов выйти на разминку… Это, конечно, непросто. Кроме того, защитник гостей Варатынов во флеш-интервью в перерыве также посетовал на духоту в манеже. С другой стороны, против Андрея Талалаева сработало оружие, которым он сам пользовался. Имею в виду тамбовский манеж. Тогда команды тоже жаловались на духоту, на вентиляцию.

Маленький ликбез. Для того чтобы выдерживать физически весь матч в манеже, нужно проводить специальные тренировки по повышению устойчивости организма к недостатку кислорода. Нужны интенсивные упражнения с короткими паузами, с недовосстановлением. Чтобы повысить выносливость подопечных и избежать кислородного голодания в манеже.

Сейчас тренерскому штабу «Химок» нужно сделать так, чтобы команда не свалилась в яму после двух болезненных поражений — ни в функциональную, ни в психологическую. После победы над «Краснодаром» красно-черные, по словам Талалаева, пребывали в эйфории (показательны истории с бочками с теплой и холодной водой, которые не подготовили как надо). Теперь важно не впасть в уныние.

Первая победа Кононова

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 25, 30.03.2024, 16:00 Торпедо 1 КАМАЗ 0

«Торпедо» довольно уверенно, пусть и с минимальным счетом, обыграло «КАМАЗ».

После грубой ошибки в матче со «СКА-Хабаровском» Ботнарь оказался в запасе, а в ворота автозаводцев вернулся Бабурин. На острие атаки ставка была сделана на Стефановича.

У челнинцев, по сути, был только один момент — в дебюте встречи. Дальше инициативой полностью владели подопечные Олега Кононова. Гол пришел со стандарта: в середине первого тайма центральный защитник Иваньков замкнул подачу Рогановича.

Счет до перерыва мог удвоить Стефанович — мяч пролетел рядом со штангой. На 67-й минуте положение гостей стало совсем непростым: за вторую желтую карточку поле покинул Иванов. Хозяева имели шансы одержать крупную победу. В очередной раз этой весной не повезло Гонгадзе. Моментов у него предостаточно, а мяч никак не идет в ворота.

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Первая победа Кононова и первый гол торпедовцев во второй части сезона.

— Первый тайм хороший, но, к сожалению, забили не с игры, а со стандартного положения, — констатировал рулевой автозаводцев. — Тем не менее качество футбола в нашем исполнении было неплохое. После перерыва мы тоже доминировали, создали два хороших момента. Не забили, но в концовке, наверное, уже сработала психология: футболисты понимали, что обязательно надо выиграть. Присутствовал небольшой брак в передачах, соперник проводил свои атаки, но не могу сказать, что они были опасными. Заслуженная победа.

Сторожук: «Кто-не хочет видеть “Арсенал” наверху»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 25, 30.03.2024, 16:00 Арсенал 0 Тюмень 0

Забивший в этом сезоне 13 голов Окоронкво восстановился от травмы, из-за которой пропустил три весенних тура, и вернулся в стартовый состав туляков на домашнюю игру с «Тюменью». Впрочем, на атакующий потенциал команды Александра Сторожука до перерыва это не сильно повлияло — видно, что нигериец пока не поймал игровой тонус. Моменты у ворот Любакова создавались с превеликим трудом. Всего один удар в створ.

А вот во втором тайме Окоронкво имел все шансы напомнить о себе футбольной общественности. Нигериец перекидывал Любакова, но попал в перекладину! Через пару минут Левин пробил чуть выше «девятки». В обоих эпизодах ассистентом выступил Гелоян.

Ключевой момент встречи произошел на 77-й минуте матча. После подачи Макарова со штрафного мяч от шеи или даже спины Нижегородова все-таки залетел в сетку ворот Любакова. Однако арбитр Иван Абросимов зафиксировал нападение на голкипера гостей.

Третья подряд нулевая ничья «Арсенала».

Сторожук на пресс-конференции не мог скрыть своего негодования:

— Тяжело комментировать очередную игру, в которой моменты трактуются по-разному. Мы наиграли на победу, забили чистый гол, который по непонятным причинам был отменен. Видимо, кто-то не хочет видеть «Арсенал» вверху таблицы. Я уже как-то говорил, что весной будут обсуждать не столько футбол, сколько вот такие судейские решения, которые влияют на судьбы…

Щербаченко: — Тула начала матч с позиции силы, однако «Тюмень» быстро распрямилась, огрызнулась. Дружинин хитро бил в угол, Кокарев вытащил сложный мяч. Игра проходила без зрителей, в камерной обстановке (решение связано с усилением мер антитеррористической направленности после недавних трагических событий в «Крокусе». — Прим. «СЭ»). Где-то, может быть, из-за этого футболистам не хватало эмоций. На 29-й минуте хозяева требовали поставить пенальти в ворота гостей. Я очень внимательно изучил эпизод. В момент, когда Дружинин хотел вынести мяч из своей штрафной, его правой рукой акцентированно задерживал Ботака. В итоге полузащитник выносил мяч уже в верхней точке и, возможно, попал по голове Короткову. Подчеркиваю: возможно. Не видно четкого контакта ноги с головой. Поэтому никакого пенальти там не было. Скорее Ботака нарушал правила. Поддерживаю Абросимова.

До перерыва «Арсенал» пытался больше за счет давления, борьбы, стандартов занести мяч ворота гостей с мясом. Но Окоронкво растворился на поле. Мне «Тюмень» даже чуть больше понравилась по организации игры.

После перерыва Гелоян снабдил очень тонкой передачей Окоронкво, который, перекинув Любакова, попал в перекладину. В этом эпизоде защитник сибиряков Москаленчик сыграл по-дилетантски, пытаясь выдержать линию. Он видел положение всех своих партнеров, однако создал глубину обороны, и Окоронкво не залез в офсайд. Детский сад, младшая группа…

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Самый скандальный эпизод произошел на 77-й минуте. Нижегородов забил после подачи со штрафного. Главный арбитр, как показалось, сначала хотел засчитать гол. Но его помощник четко разобрался и убедил Абросимова в следующем: Нижегородов прыгал во вратаря, с поднятой рукой, локтем помешал голкиперу сыграть в мяч. Очевидный фол туляка. Поддерживаю решение рефери. Все справедливо. Думаю, ЭСК оправдает этот вердикт.

После перерыва сибиряки играли от обороны. Туляки создали два отличных момента, давили, но не забили в третьем матче кряду. Недовольство Сторожука понятно. Сегодня «Арсенал» не так ярок, как осенью. Не все задумки, которые нарабатывались на сборах, весной реализуются на практике. А необъективное восприятие вещей не пойдет на пользу команды. Не стоит все валить на судей.

Что касается «Тюмени», то прежде всего отметил бы классную игру Байтукова. Именно он заблокировал большинство ударов туляков, здорово подстраховывал партнеров. Как всегда, далеко бросал ауты. Лучший игрок гостей в этой встрече. Вместе с Печенкиным он снизил атакующий потенциал «Арсенала».

Кто остановит «Родину»? Непробиваемый Корякин

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 25, 30.03.2024, 19:30 Родина 3 Волгарь 0

«Родина» в Москве крупно обыграла «Волгарь». Впрочем, астраханцы, пожалуй, не заслужили разгрома.

Дебют встречи — десятиминутка Калмыкова. Сначала габаритный форвард, который впервые этой весной вышел в стартовом составе, замкнул подачу Дмитриева с углового. А затем классно ассистировал Юшину. К слову, нападающий, первую часть сезона проведший в «Урале», явно пришелся москвичам ко двору.

Как правило, после такого двойного удара соперник закисает. Однако подопечные Сергея Павлова показали зубы. По идее, на перерыв команды могли уйти при счете 2:2, если бы не блестящая игра голкипера хозяев Корякина.

На 13-й минуте воспитанник «Локомотива» вытащил мяч из «девятки» после удара Лесникова. Но еще больший восторг вызвал его сейв на 35-й минуте. Кротова вывели один на один с голкипером. Экс-спартаковец все исполнил четко — пробил под левую ногу Корякина. 22-летний вратарь успел среагировать и в полушпагате буквально шипами отвел угрозу.

После перерыва команда Франка Артиги гораздо надежнее сыграла в обороне, почти ничего не позволив создать астраханцам у своих ворот. Тимошенко не смог обойти Окоронкво в списке бомбардиров, зато выдал пас-конфету точно в ногу Кузнецову. 20-летний хавбек, арендованный у «Рубина», в касание поразил цель. 3:0.

Статистика «Родины» весной поражает. Четыре победы в четырех турах, 8 забитых и ноль пропущенных (это вновь к вопросу о надежной игре Корякина).

Щербаченко: — С первых минут в атаке хозяев вышел Калмыков. Видимо, тренеры учли тот факт, что «Волгарь» является его «клиентом» — до субботы он пять раз огорчал астраханцев. Теперь в его активе уже шесть голов. Кроме того, Амур отдал результативный пас Юшину.

Создав себе комфортный задел, москвичи расслабились и явно недооценили характер соперников. «Волгарь» создал два прекрасных момента. «Родине» нужно поблагодарить Корякина. Если осенью столичный коллектив испытывал проблемы на последнем рубеже, менял вратарей, то сейчас, с появлением Александра, вопрос, похоже, решен. Не понравилось поведение Калмыкова и Ориньо. Амур локтем разбил лицо Лесникову. Оранжевая карточка. Был бы на матче ВАР, возможно, форварда и удалили бы. Но судья ограничился «горчичником». Не понял, зачем Ориньо симулировал в середине поля… Его стоило наказать желтой карточкой. Странно, почему арбитр пожалел бразильца.

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Второй тайм «Родина» провела дисциплинированнее, сзади, перехватила инициативу. Отодвинула игру от своих ворот. Подопечные Артиги действовали прагматично, по счету. Восстановившийся от травмы Гордюшенко, которому в день матча исполнилось 27 лет, вышел на замену, но, как ни странно, больше сосредоточился на оборонительных функциях. Все закончилось разгромом. Прекрасная передача Тимошенко, классное исполнение Кузнецова. Команду, которая ставит перед собой серьезные задачи, отличает высокий процент реализованных моментов. «Волгарь» свои шансы не использовал (а их было точно не меньше, чем у соперника), а вот у хозяев все залетело.

Что творит «Нефтехимик»?! «Акрон» едва не проиграл в Нижнекамске

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 25, 31.03.2024, 17:30 Нефтехимик 1 Акрон 1

Кто бы мог подумать, что «Нефтехимик» в первых четырех весенних турах наберет 10 очков. Фантастика! Или шикарная работа Кирилла Новикова? Не обладая звездным составом, тренер нижнекамцев по очереди положил на лопатки «Аланию», «КАМАЗ», «Химки» и мог снять скальп с «Акрона».

Матч с тольяттинцами получился малособытийным. По сути, все решилось в последние 10 минут. На 82-й Емельянов наказал гостей за плохой вынос мяча и с линии штрафной уложил его в нижний угол ворот Волкова. «Акрон» спасся благодаря маленькому шедевру вышедшего на замену 18-летнего полузащитника Барта. После подачи Песегова с левого фланга молодой футболист, находясь спиной к воротам, исхитрился и пробил затылком с семи метров!

«Акрон» упустил возможность как минимум на сутки выйти в единоличные лидеры турнира.

Щербаченко: — «Нефтехимик» впервые вышел играть по системе 4−5−1. Кирилл Новиков хорошо подготовился к «Акрону», постарался нейтрализовать козыри соперника — розыгрыш мяча, проникающие передачи, индивидуально сильных исполнителей. Поначалу у подопечных Заура Тедеева мало что получалось впереди. Только повысив темп, начав быстрее отдавать передачи перед чужой штрафной, гости стали создавать некоторое напряжение. Мне показалось, что мысль о том, что можно выйти в лидеры турнира, мешала футболистам «Акрона». Галоян начал спорить с арбитром и получил желтую… Нервы сдавали.

«Нефтехимик» же даже от дисциплинированной, правильной игры без мяча получал удовольствие. Все четко, выверенно. Хозяева периодически подлавливали гостей на добротных контратаках.

Первый тайм со стороны Новикова — это шахматы. «Акрон» же не сразу понял, как действовать против такого соперника. Лишь перед перерывом тольяттинцы что-то соорудили впереди, когда Голубеву пришлось вступить в игру.

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А вот после перерыва «Акрон» добавил. Голубев выручил нижнекамцев после выстрела Глушкова, а Палиенко из выгодной позиции не попал в створ.

Замены Новикова в лице Котова, Галиулина, Магомедова явно усилили игру «Нефтехимика» впереди. Нижнекамцы вышли вперед после удара Емельянова. Правда, к Волкову вопросов нет — он был закрыт защитниками.

Тедеев ответил своими перестановками, которые себя оправдали. Молодой парень Барт после подачи Песегова красивым ударом головой счет сравнял. Результат закономерен, ничейная игра. Ну и мне очень понравилось судейство Егора Егорова, сына известного в прошлом арбитра — Игоря. Рефери держал всю игру под контролем.

«Пусть Калешин скажет, кого он имел в виду? Дюкова? Измайлова? Мажича?»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 25, 31.03.2024, 17:00 Алания 1 Черноморец 2

«Алания» в Грозном сенсационно проиграла «Черноморцу» — 1:2. Ранее мы уже подробно писали об этой встрече и словах главного тренера владикавказцев Евгения Калешина, который вновь заговорил о несправедливой системе российского футбола.

Шербаченко: — Сначала непосредственно по игре. Первый тайм «Алания» провела с большим преимуществом, могла забить не только с пенальти. Хозяева имели хорошие моменты. Во втором тайме картина не сильно поменялась. И тут владикавказцы сами себе привезли мяч. Начали выходить из обороны через мелкий пас, последовала грубая ошибка Цаллагова — и вот уже 1:1. «Царский» подарок со стороны подопечных Калешина.

Я так и не понял, зачем еще при счете 1:0 главный тренер владикавказцев заменил Шавлохова. Вышел Качмазов, который дал себя так легко обыграть Родионову. Молодой парень решил исход встречи, убежав со своей половины поля. Был ли пенальти на Тарбе? Четкого ответа у меня нет. Повторы не дают полной картинки. Когда арбитр не уверен, что был наступ, назначать такие 11-метровые не стоит. Но и с желтой карточкой судья, пожалуй, все-таки погорячился.

Думаю, тренеру хозяев все же не стоило вносить перестановки в оборонительную линию. Где-то не хватило травмированного Гурциева. Но счет на табло. Боюсь, это поражение поставит крест на амбициях «Алании» выйти в РПЛ.

Теперь о пресс-конференции Калешина. Наверное, Евгению Игоревичу нужно быть последовательнее. Кого он все-таки имеет в виду, говоря о противниках российского футбола? Главу лиги Измайлова, главу РФС Дюкова, главу судей Мажича? Может, есть какие-то теневые лица, которые мешали сначала «Акрону», а теперь и «Алании»?

Калешин не в первый раз говорит о каких-то «темных силах», не называя никого конкретно. При этом после памятной пресс-конференции в «Акроне» никто не снял его с должности тренера сборной ФНЛ. Парадокс.

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Кстати, любопытный факт. В этом туре оба кубанских тренера — Сторожук и Калешин — начали искать судейский заговор. Совпадение?

А со словами Евгения Игоревича о том, что в футболе не бывает мелочей и что надо чистить зубы, я согласен. Кто-то в «Алании», видимо, плохо их чистит (улыбается).

Евсеев не пустил Махачкалу на первое место

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 25, 1.04.2024, 17:00 Кубань 1 Динамо Мх 1

После осечек «Химок», «Акрона» и «Арсенала» у махачкалинского «Динамо» появилась возможность выйти в лидеры турнира. Для этого подопечным Хасанби Биджиева нужно было в Краснодаре победить дружину Вадима Евсеева.

И на 10-й минуте показалось, что миссия вполне выполнима. Сердеров после подачи Кагермазова здорово пробил головой точно в угол — 0:1. Гости побежали добивать желто-зеленых. Касинтура мощным выстрелом из убойной позиции сотряс перекладину, чуть позже мяч просвистел рядом со штангой после удара Кагермазова.

«Кубань» пришла в себя после 20-й минуты и должна была сравнивать счет. Никто так и не понял, как Кенфак промахнулся по пустым воротам фактически с метра.

После перерыва бело-синие поддавили краснодарцев. Терновский, заменивший в воротах Нестеренко, совершил классный сейв, вытащив мяч из-под перекладины после сочного удара Юсупова.

«Кубань», сбив темп и немного убаюкав игру, все же восстановила статус-кво: Грузнов головой замкнул подачу Ежкова. 1:1. Концовка встречи осталась за гостями: три опасных момента против одного. Однако счет не изменился.

«Динамо» делит третье-четвертое места с «Арсеналом», «Кубань» — предпоследняя.

Щербаченко: — В Краснодаре сейчас установилась жаркая погода. Плюс 26. Поле находится в идеальном состоянии, быстрое, коротко подстриженное. Настоящая футбольная атмосфера.

«Кубань» вышла на матч сверхмотивированной. Об этом говорит хотя бы тот факт, что уже на второй минуте Фаттахов получил желтую карточку за грубый фол на Касинтуре. Махачкала закономерно забила довольно быстрый гол. Дебют встречи точно остался за гостями. «Динамо» играло конкретнее, интереснее, могло отправить краснодарцев в нокдаун, но дважды простило соперника. А вот во второй половине тайма уже подопечные Евсеева показали, как они умеют транжирить 100-процентные шансы. Промах Кенфака — это, конечно, нечто.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IQp8uYhXBpA?si=1ohAJ5LgwOOsVI9q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бросалось в глаза, что Касинтура пытался тянуть одеяло на себя, сам очень хотел отличиться. Краснодар не чужой для него город, он здесь учился в институте. Одним словом, хотел покрасоваться перед местной публикой и не отдавал пасы партнерам, когда ситуация того действительно требовала. Наверное, можно было бы озаглавить материал по этому матчу так: «Кубанские понты Касинтуры» (улыбается).

Махачкала имела преимущество в первые 15 минут после перерыва, но не извлекла из этого дивидендов. За что поплатилась. Грузнов в окружении трех мощных защитников исхитрился и смог головой пробить точно в цель. Концовка осталась за динамовцами. Показалось, что кубанцы подустали, у них закончился бензин. Но хозяева все-таки отбились.

Махачкала не вышла в единоличные лидеры ФНЛ, да еще, похоже, до конца сезона из-за травмы потеряла Костюкова.