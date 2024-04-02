Побегалов: «Шинник» и «Локомотив» — не конкуренты, мы радуемся успехам железнодорожников

«Нет, мы не чувствуем, что зритель в Ярославле больше на хоккей настроен. Состав болельщиков, который постоянно ходит на матчи “Шинника”, остается неизменным и стабильным. Никакого снижения интереса нет. Мы не конкуренты с “Локомотивом”, а команды из одного города. Мы радуемся успехам железнодорожников. Смотрим их игры, я и вживую посещал матчи. Сейчас, правда, на игры плей-офф не ходил, мы занимаемся нашей командой, но по телевизору все матчи смотрю», — цитирует Побегалова Legalbet.