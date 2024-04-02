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14:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Побегалов: «Шинник» и «Локомотив» — не конкуренты, мы радуемся успехам железнодорожников

Спортивный координатор «Шинника» Александр Побегалов отметил, что футбольная команда не испытывает проблем с поддержкой болельщиков на домашних матчах в связи с успешным выступлением хоккейного «Локомотива» в Кубке Гагарина.

Шинник
ЛокомотивПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Нет, мы не чувствуем, что зритель в Ярославле больше на хоккей настроен. Состав болельщиков, который постоянно ходит на матчи “Шинника”, остается неизменным и стабильным. Никакого снижения интереса нет. Мы не конкуренты с “Локомотивом”, а команды из одного города. Мы радуемся успехам железнодорожников. Смотрим их игры, я и вживую посещал матчи. Сейчас, правда, на игры плей-офф не ходил, мы занимаемся нашей командой, но по телевизору все матчи смотрю», — цитирует Побегалова Legalbet.

На данный момент «Шинник» занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 28 очков в 24 матчах.

Ранее хоккейный «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет против «Трактора». Серия стартует 2 апреля матчем в Ярославле.

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