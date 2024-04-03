Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» вернется на домашнюю арену 20 апреля

Источник: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» 20 апреля впервые в сезоне проведет домашний матч на Центральном стадионе имени Ленина. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Михаил Гусев.

С начала года «СКА-Хабаровск» не проводит домашние матчи на своей арене из-за технических проблем.

«У нас по техническим причинам стадион не может принимать домашние матчи, — сказал Гусев. — Сыграем с “Нефтехимиком” на стадионе “Кировец” [в Санкт-Петербурге], приведем поле в порядок, будем играть дома. Уже домашний матч с “Енисеем” в Первой лиге проведем дома 20 апреля».

«Мы продолжаем борьбу за выход в премьер-лигу, еще ничего не потеряно, у нас хорошие шансы, состав, тренер. Сделаем все, чтобы выполнить задачу, которую нам поставил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. К [главному тренеру] Роману Шаронову большой кредит доверия, он с нами до конца сезона, после чего уже по результатам команды будем делать выводы», — добавил Гусев.

«СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, набрав 31 очков после 24 матчей. Следующий матч команда проведет с «Нефтехимиком» 7 апреля.