Текущие события
Футбол. Кубок России
16:00
Урал
Локомотив
Футбол. Кубок России
18:15
Балтика
ЦСКА
Футбол. Кубок России
20:30
Спартак
Зенит
Футбол. Зарубежный
21:30
Арсенал
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
21:30
Брентфорд
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
2.04
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
2.04
Борнмут
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
2.04
Бернли
Вулверхэмптон
11
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
1.04
Кубань
Динамо Мх
11
31.03
Нефтехимик
Акрон
11
31.03
Алания
Черноморец
12
30.03
Родина
Волгарь
30
30.03
Торпедо
КАМАЗ
10
30.03
Шинник
Ленинградец
00
30.03
Арсенал
Тюмень
00
30.03
СКА-Хабаровск
Сокол
31
Футбол. Первая лига. Все результаты
11:23 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» вернется на домашнюю арену 20 апреля

С начала года клуб не проводит домашние матчи на своем стадионе из-за технических проблем.

СКА-ХабаровскПервая лига: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» 20 апреля впервые в сезоне проведет домашний матч на Центральном стадионе имени Ленина. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Михаил Гусев.

С начала года «СКА-Хабаровск» не проводит домашние матчи на своей арене из-за технических проблем.

«У нас по техническим причинам стадион не может принимать домашние матчи, — сказал Гусев. — Сыграем с “Нефтехимиком” на стадионе “Кировец” [в Санкт-Петербурге], приведем поле в порядок, будем играть дома. Уже домашний матч с “Енисеем” в Первой лиге проведем дома 20 апреля».

«Мы продолжаем борьбу за выход в премьер-лигу, еще ничего не потеряно, у нас хорошие шансы, состав, тренер. Сделаем все, чтобы выполнить задачу, которую нам поставил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. К [главному тренеру] Роману Шаронову большой кредит доверия, он с нами до конца сезона, после чего уже по результатам команды будем делать выводы», — добавил Гусев.

«СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, набрав 31 очков после 24 матчей. Следующий матч команда проведет с «Нефтехимиком» 7 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь