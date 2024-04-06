«Шинник» обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Василий Алейников (8-я минута) и Артем Малахов (67).

«Шинник» (31 очко) занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» (37) располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Шинник» 13 апреля на выезде сыграет с «Химками», «Тюмень» в этот же день в Астрахани сыграет с «Волгарем».