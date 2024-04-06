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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шинник» обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ярославский футбольный клуб «Шинник» одержал победу над «Тюменью» в матче 26-го тура Первой лиги.

Шинник
ТюменьПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Василий Алейников (8-я минута) и Артем Малахов (67).

«Шинник» (31 очко) занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Тюмень» (37) располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Шинник» 13 апреля на выезде сыграет с «Химками», «Тюмень» в этот же день в Астрахани сыграет с «Волгарем».

Тюмень
0:2
Первый тайм: 0:1
Шинник
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