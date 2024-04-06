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18:29 (мск), источник: Sport24

«Акрон» победил «Торпедо» и стал единоличным лидером Первой лиги

Тольяттинский «Акрон» на своем поле обыграл московское «Торпедо» в матче 26-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.

Акрон
ТорпедоПервая лига: таблица и календарь
«Акрон» победил «Торпедо» и стал единоличным лидером Первой лиги | Источник: Sport24

На 9-й минуте автозаводцы открыли счет после удара Александра Иванькова. Однако на перерыв хозяева ушли, ведя 2:1 — отличились Константин Савичев и Никита Глушков.

Во втором тайме голов забито не было, 2:1 — тольяттинцы стали единоличными лидерами Первой лиги (45 очков).

После этого матча «Торпедо» находится на 11-й строчке в таблице Первой лиги (31 балл).

Акрон
2:1
Первый тайм: 2:1
Торпедо
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