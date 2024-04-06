«Акрон» победил «Торпедо» и стал единоличным лидером Первой лиги | Источник: Sport24

На 9-й минуте автозаводцы открыли счет после удара Александра Иванькова. Однако на перерыв хозяева ушли, ведя 2:1 — отличились Константин Савичев и Никита Глушков.

Во втором тайме голов забито не было, 2:1 — тольяттинцы стали единоличными лидерами Первой лиги (45 очков).