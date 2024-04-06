«Акрон» победил «Торпедо» и стал единоличным лидером Первой лиги
Тольяттинский «Акрон» на своем поле обыграл московское «Торпедо» в матче 26-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
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Тольяттинский «Акрон» на своем поле обыграл московское «Торпедо» в матче 26-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
На 9-й минуте автозаводцы открыли счет после удара Александра Иванькова. Однако на перерыв хозяева ушли, ведя 2:1 — отличились Константин Савичев и Никита Глушков.
Во втором тайме голов забито не было, 2:1 — тольяттинцы стали единоличными лидерами Первой лиги (45 очков).
После этого матча «Торпедо» находится на 11-й строчке в таблице Первой лиги (31 балл).