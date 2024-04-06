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19:53 (мск), источник: Sport24

Голы Кротова и Ткачука принесли «Волгарю» ничью против КАМАЗа в Первой лиге

Челнинский КАМАЗ на домашнем стадионе сыграл вничью с астраханским «Волгарем» в матче 26-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.

КАМАЗ
ВолгарьПервая лига: таблица и календарь
Голы Кротова и Ткачука принесли «Волгарю» ничью против КАМАЗа в Первой лиге | Источник: Sport24

В середине первого тайма гости открыли счет после удара экс-нападающего «Спартака» Вячеслава Кротова. На это КАМАЗ ответил голами Руслана Куля и Павла Горелова. В концовке «Волгарь» вырвал ничью — отличился бывший игрок «Зенита» Денис Ткачук.

После этого матча КАМАЗ занимает 14-е место в таблице Первой лиги (30 очков), «Волгарь» делит 17−18-е строчки (22 балла).

КАМАЗ
2:2
Первый тайм: 1:1
Волгарь
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