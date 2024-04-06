Голы Кротова и Ткачука принесли «Волгарю» ничью против КАМАЗа в Первой лиге
Челнинский КАМАЗ на домашнем стадионе сыграл вничью с астраханским «Волгарем» в матче 26-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
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Челнинский КАМАЗ на домашнем стадионе сыграл вничью с астраханским «Волгарем» в матче 26-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги.
В середине первого тайма гости открыли счет после удара экс-нападающего «Спартака» Вячеслава Кротова. На это КАМАЗ ответил голами Руслана Куля и Павла Горелова. В концовке «Волгарь» вырвал ничью — отличился бывший игрок «Зенита» Денис Ткачук.
После этого матча КАМАЗ занимает 14-е место в таблице Первой лиги (30 очков), «Волгарь» делит 17−18-е строчки (22 балла).