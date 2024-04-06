Голы Кротова и Ткачука принесли «Волгарю» ничью против КАМАЗа в Первой лиге | Источник:

В середине первого тайма гости открыли счет после удара экс-нападающего «Спартака» Вячеслава Кротова. На это КАМАЗ ответил голами Руслана Куля и Павла Горелова. В концовке «Волгарь» вырвал ничью — отличился бывший игрок «Зенита» Денис Ткачук.