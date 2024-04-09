«Считаю своё решение непростым, но честным». Евсеев объяснил уход из «Кубани»

«За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. “Кубань” хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своё решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост. Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в Первой лиге. Уверен, “Кубань” справится», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба на официальном сайте.