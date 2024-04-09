Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.04
Удинезе
Интер
12
Футбол. Первая лига
8.04
Химки
Арсенал
32
Футбол. Премьер-лига
8.04
Оренбург
Рубин
30
Футбол. Зарубежный
7.04
Ювентус
Фиорентина
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Манчестер Сити
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
8.04
Химки
Арсенал
32
7.04
Динамо Мх
Енисей
10
7.04
Черноморец
Кубань
30
7.04
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
01
7.04
Сокол
Родина
11
6.04
КАМАЗ
Волгарь
22
6.04
Акрон
Торпедо
21
6.04
Ленинградец
Алания
33
Футбол. Первая лига. Все результаты
02:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Считаю своё решение непростым, но честным». Евсеев объяснил уход из «Кубани»

Бывшей наставник «Кубани» Вадим Евсеев прокомментировал свой уход с поста главного тренера клуба.

КубаньПервая лига: таблица и календарь
«Считаю своё решение непростым, но честным». Евсеев объяснил уход из «Кубани» | Источник: Чемпионат.com

«За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. “Кубань” хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю своё решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост. Команде желаю удачи, перед ней стоит непростая задача сохранить прописку в Первой лиге. Уверен, “Кубань” справится», — приводит слова Евсеева пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, 48-летний специалист Вадим Евсеев возглавил «Кубань» в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне кубанский клуб выступает в Мелбет Первой лиге. После 25 сыгранных туров краснодарцы набрали 22 очка и занимают предпоследнее, 17-е место. «Кубань» отделяют четыре очка от спасительной 15-й строчки, дающей право остаться в Первой лиге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь