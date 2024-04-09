«Я поступил честно». Евсеев покинул «Кубань». «Химки» и «Акрон» — на вершине | Источник: Спорт-Экспресс

«Химки» дожали «Арсенал». Тула 30 минут играла в меньшинстве

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 26, 8.04.2024, 19:30 Химки 3 Арсенал 2

В центральном матче 26-го тура ФНЛ «Химки» дома принимали «Арсенал».

Несмотря на грубую ошибку в игре прошлого тура с «Енисеем», место в воротах красно-черных вновь занял Обухов. В составе гостей справа в полузащите вышел не опытный Ткачев, а белорусский новичок Бахар.

В середине первого тайма хозяевам удался классный выпад. Руденко после паса с правого фланга Исаенко пяткой пробил в дальний угол — немного неточно.

— Вот она, школа московского «Спартака»! — воскликнул комментатор матча.

В активе Руденко больше 100 игр за дубль красно-белых.

Гости ответили более простой атакой. Зато эффективной. Гелоян, опередивший Степанова, с метра замкнул прострел Попова. 1:0. Есть первый гол туляков в последних четырех турах!

В перерыве Андрей Талалаев произвел тройную замену: Юзепчук, Касимов и Магомедов вместо Степанова, Хосонова и Кулишева. Наставник гостей Александр Сторожук, отбывавший дисквалификацию, тоже зря времени не терял и… провел установку на второй тайм, находясь на трибуне. Что вообще-то запрещено регламентом.

«Химки» восстановили статус-кво на 56-й минуте. Исаенко перехватил мяч в центре поля, отпасовал Голубовичу, который сделал великолепный заброс за спину защитникам гостей. Руденко умчался от опекуна и пробил в ближний угол ворот Кокарева — 1:1.

Правда, тут же подопечные Талалаева могли оказаться в роли отыгрывающихся: Волков в подкате спас свою команду, не позволив Окоронкво выйти в лидеры бомбардирской гонки. Какая же качельная игра пошла во втором тайме! Не забив, гости сами себе создали большие неприятности. Очень небрежный пас назад Ботаки привел к тому, что Кокареву пришлось покидать штрафную и прерывать проход Руденко. Итог — красная карточка голкиперу «оружейников». Место на последнем рубеже «Арсенала» занял Левашов (поле покинул Макаров).

Как показалось, 25 минут вполне хватит красно-черным, чтобы разыграть лишнего. Магомедов действительно довольно быстро вывел хозяев вперед. Затем Исаенко мог убивать интригу — здорово сыграл Левашов.

«Химки» ослабили хватку и позволили тулякам создать два отличных момента. И если Ботака толком не смог попасть по мячу, то вышедший на замену Ткачев мощно пробил под перекладину после паса Хабибова — без шансов для Обухова.

Сергей Чебан добавил аж 9 минут. На 6-й компенсированной Варатынов решился на выстрел с 25 метров — точно в правый от себя угол! Левашову сложно предъявлять претензии. 3:2! Потрясающий матч! По-прежнему лучшая лига мира?

«Химки» сравнялись по очкам с «Акроном». В турнирной таблице по-прежнему двоевластие.

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Щербаченко: — Первый тайм прошел с небольшим преимуществом Тулы. Гелоян открыл счет после хорошей комбинации и прострела Попова. Здесь стоит сказать и о грубой ошибке Степанова, который не успел за полузащитником. «Химки» почему-то выглядели до перерыва неважно в физическом плане. Хозяева проигрывали борьбу, как-то медленно перемещались.

В перерыве дисквалифицированный Сторожук, находясь на трибуне, дал установку своей команде. Однако матч-менеджмент Талалаева оказался удачнее. Сработала тройная замена. Красно-черные перехватили инициативу, сравняли счет. Продолжили давить, вынудили Ботаку ошибиться, получили численное большинство, забили второй мяч. По сути, Ботака подставил Кокарева.

Надо отдать должное Туле, которая не раскисла, вернулась в игру — опытный Ткачев здорово реализовал свой момент. Трибуны приуныли.

Однако при этом я понимал, что «Химкам» может хватить ресурса, чтобы вырвать победу. Все решил Варатынов, на которого, как мне кажется, более статусным клубам стоит обратить внимание. К Левашову вопросов нет, он был перекрыт двумя защитниками. Яркая игра, которая в принципе могла качнуться в любую сторону.

«Торпедо» проиграло «Акрону» и потеряло Рейну

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 26, 6.04.2024, 16:00 Акрон 2 Торпедо 1

Подопечные Олега Кононова вышли вперед уже на 8-й минуте. После подачи Шамкина со штрафного расторопнее всех в чужой вратарской оказался Иваньков. Пока форварды автозаводцев «молчат», во второй встрече кряду забивает центральный защитник.

«Акрон» быстро пришел в себя и провел голевую атаку. Бабурин среагировал на неприятный выстрел Глушкова метров с 20, однако первым на добивании оказался Савичев, который вогнал мяч в ближнюю «девятку».

Инициатива перешла к хозяевам, которые на 36-й минуте забили второй мяч в великолепном стиле. Данилин с правого фланга шведой сделал пас на Чудина, который в касание пяткой (!) переадресовал его Глушкову. 29-летний атакующий хавбек пробил безукоризненно — 2:1.

После перерыва москвичи были поближе ко второму голу, чем тольяттинцы к третьему. Рейна, подкараулив ошибку защитника, с левой ноги пытался поразить дальний угол — Волков опять спас свою команду. А уже в компенсированное время Гонгадзе головой пробил точно в голкипера.

— Не забиваешь ты — забивают тебе. Мы не забили второй мяч, выходили там всемером против двоих… — сетовал на пресс-конференции Кононов. — Вот сразу же получили в ответ — 1:1, и уже в дальнейшем была равная игра. Хороший второй мяч в исполнении хозяев. Однако, считаю, в том эпизоде мы недоработали в обороне. Больше от «Акрона» ничего опасного, по сути, не было. После этого мы опять начали доминировать, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. Нужно отдать должное голкиперу хозяев.

Беда, как известно, не приходит одна. На следующий день после матча официальный сайт «Торпедо» сообщил, что Рейна получил травму и выбыл из строя на 8 недель. Таким образом, в этом сезоне перуанец больше не сыграет.

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Щербаченко: — Тренеры выставили оптимальные составы. У «Акрона» после дисквалификации вернулся Понсе. Значит, именно его Тедеев рассматривает основным форвардом, а не Эльдарушева.

Начало матча получилось равным. Бросилось в глаза, что хозяева в первые минуты частенько забирались в офсайд. Считаю, на 7-й минуте ошибся арбитр. Рейна фолил на Анджелковиче. Но судья назначил штрафной удар в пользу гостей. В итоге после подачи центральный защитник Иваньков отличился во второй встрече кряду.

«Акрон» потихоньку перехватил инициативу, сравнял счет на 18-й минуте. А в конце первого тайма подопечные Тедеева провели образцовую атаку. Данилин, который имеет все шансы вырасти в большого мастера (боюсь его перехвалить, но пока парень реально радует своей зрелой игрой), хорошим пасом нашел Чудина, а тот передачей пяткой вывел Глушкова на ударную позицию. 2:1!

После перерыва какой-то системной игры в исполнении обеих команд мы не увидели. Соперники перекусывали друг друга в середине поля и выжидали, кто быстрее ошибется.

Калешин: «Бей-беги… Такой футбол удовольствия не приносит»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 26, 6.04.2024, 16:00 Ленинградец 3 Алания 3

«Алания» вновь потеряла очки. После поражения от «Черноморца» команда Евгения Калешина не смогла на выезде переиграть аутсайдера — «Ленинградец» (3:3).

Наставник гостей остался недоволен качеством игры своей команды.

— Сумбурный матч в нашем исполнении, — констатировал Калешин. — Не идет в копилку эта игра… Были интересные эпизоды, но цельной картинки не просматривается. Это, конечно, расстраивает. Пенальти нас в концовке выручил. Хозяева — молодцы, бились, сражались. Ничья, наверное, закономерна. Так… Футбол был из серии бей-беги, который никому удовольствия не доставил. Некачественная игра с нашей стороны.

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Щербаченко: — «Ленинградец» сыграл на своих козырях — длинные передачи за спины защитникам, вбегания в свободные зоны быстрых форвардов. Хозяева ни в чем не уступали владикавказцам. На поле шла равная борьба с обилием моментов. Подопечные Кирьякова использовали не только быстрые контрвыпады, но и пытались атаковать позиционно, большими силами.

В составе «Алании» я бы выделил Хабалова. В частности, он начал красивую комбинацию, которая закончилась голом Гаглоева. Молодой игрок, к слову, мог оформить дубль в своей четвертой игре за «Аланию». Не сложилось. Гости могли уступить, но спаслись, реализовав пенальти в самой концовке встречи. 11-метровый — неоднозначный. Повторы не дают четкого ответа, был там фол или нет. В данном случае не берусь говорить об ошибке арбитра. В целом голевая ничья (3:3) — справедливый результат. На удивление качельная игра. «Алания» на победу не наиграла, действовала с перепадами.

«Сокол» притормозил «Родину»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 26, 7.04.2024, 14:00 Сокол 1 Родина 1

«Родина» допустила осечку в Саратове. Победная серия команды Франка Артиги, состоявшая из четырех матчей, все-таки прервалась. В стартовом составе москвичей появился полностью залечивший травму один из самых креативных игроков лиги Гордюшенко. Ставка в атаке вновь была сделана на дуэт Тимошенко — Калмыков.

Первый тайм получился малособытийным. «Сокол» довольно строго играл сзади, периодически вылетая в перспективные контратаки. Сразу после перерыва саратовцы создали два отличных момента. Сасин и Максименко били из выгодных позиций — оба раза мимо створа. Москвичи тут же наказали подопечных Алексея Баги за такую расточительность. Клещенко замкнул подачу Марсиньо с углового. 0:1.

Впрочем, развить свое преимущество или хотя бы подавить атакующий потенциал саратовцев москвичам не удалось. И если в первом случае Корякин здорово среагировал на удар Максименко под перекладину, то на 74-й минуте габаритный форвард не без помощи защитника гостей Крижана своего добился. 1:1. Первый пропущенный мяч Корякина в пяти турах.

И все-таки «Родина» могла набрать очередные три очка. Уже в компенсированное время Юшин сочно стрелял в левый от себя угол — сейв Косаревского принес «Соколу» статусную ничью.

Щербаченко: — Считаю, план Алексея Баги, по крайней мере на первый тайм, сработал. «Сокол» вышел играть в три центральных защитника и вынудил «Родину» атаковать только навесами с флангов. Калмыков и Тимошенко почти ничего не могли сделать в чужой штрафной. Если не брать стартовый отрезок, в котором гости попытались поддушить, в остальном саратовцы справлялись с наскоками москвичей. При этом мне понравилось, как подопечные Баги вылетали в контратаки. Здорово работали латерали.

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В начале второй половины встречи «Сокол» был очень близок к голу. Однако пропустил. Но я бы опять сделал акцент на судействе. Сразу после перерыва Марсиньо откровенно грубо сфолил на Гудкове, однако арбитр не показал ему даже желтой. А ведь это был бы второй «горчичник» для бразильца…

«Сокол» пропущенный мяч совсем не выбил из колеи. Напротив, саратовцы резко прибавили впереди. Ответный гол вытекал из логики событий на поле. Сложно назвать лучшего футболиста хозяев в этой встрече. Хотел сначала выделить Максименко, но и Косаревский совершил несколько классных сейвов. Центральные защитники сняли почти весь верх. Гудков в первом тайме летал с сумасшедшей скоростью, правда, после перерыва бензин все же закончился. Дудиев — в большом порядке. То есть целая группа игроков команды Баги провела 90 минут на очень достойном уровне.

Новиков — в РПЛ?

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 26, 7.04.2024, 14:00 СКА-Хабаровск 0 Нефтехимик 1

«Нефтехимик» в Питере обыграл «СКА-Хабаровск» — 1:0. Команда Кирилла Новикова, как и «Родина», набрала весной 10 очков в пяти турах.

Щербаченко: — Заслуженная победа нижнекамцев. Вновь породистый гол Емельянова. Подопечные Новикова выглядели очень спокойными, уверенными в себе. Опять продемонстрировали весьма содержательный футбол. Часто приходится слышать, что в ФНЛ нет тренера, который способен работать в РПЛ. Не согласен. Приглядитесь к Кириллу Новикову. Человек каждый год дает определенный результат. У «Нефтехимика» довольно скромные возможности, не звездный состав. Но весной именно команда Новикова показывает чуть ли не самый интересный футбол в лиге.

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Евсеев покинул «Кубань»

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 26, 7.04.2024, 16:00 Черноморец 3 Кубань 0

«Черноморец» Вадима Гаранина в южном дерби камня на камне не оставил от «Кубани» Вадима Евсеева (3:0).

После поражения Евсеев на пресс-конференции взял вину на себя:

— Говорить после такого результата нечего. Соперник выиграл заслуженно, забил нам три мяча. Сложно что-то комментировать. Неделю говорили команде о важности предстоящего матча. Но так в дерби не играют. С такими ошибками, с таким отношением… Ну, значит, я виноват. Поэтому с меня и спрос.

— Согласны с тем, что после второго гола с пенальти «Кубань» бросила играть?

— Это ваше мнение? А вы не обратили внимания на то, что даже при счете 0:3 у нас было немало моментов у ворот «Черноморца»? Нет? Не заметили?

— Заметил.

— И когда мы тогда бросили, по-вашему, играть?

После дерби появились сообщения о том, что Евсеев намерен покинуть свой пост. Руководство клуба пыталось отговорить его от этого шага, но Вадим Валентинович остался непреклонен.

«За семь месяцев мы с тренерским штабом проделали большую работу, но достичь поставленных задач, к сожалению, не удалось. “Кубань” — хорошая команда и должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому считаю свое решение непростым, но честным — покинуть тренерский пост», — цитирует Евсеева официальный сайт желто-зеленых.

Евсеев принял «Кубань» в сентябре прошлого года. При нем команда провела в ФНЛ 17 матчей: четыре победы, пять ничьих и восемь поражений.

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Щербаченко: — Особенность этого матча заключалась в том, что с моря дул довольно сильный ветер. Это накладывало отпечаток на длинные передачи, на стандарты, на игру вратарей на выходах. У «Кубани» были какие-то подходы, гости пытались давить до перерыва. Но не более того. В целом новороссийцы полностью переиграли соперников.

Надо констатировать: «Кубань» провалила матч с особым подтекстом. Я же не понаслышке знаю про сложные отношения между болельщиками этих команд, как люди ждут южное дерби. И так играть… Просто недопустимо! «Черноморец» оказался структурнее, содержательнее. Лучшим в составе хозяев был Родионов, права на которого принадлежат «Зениту». Кубанцы вообще не знали, что с ним делать, как его закрыть. Игра показала: команда Гаранина на правильном пути. Сейчас уже видны плоды работы тренера.

Что касается краснодарцев… Общался с ветеранами команды после матча. Они все обескуражены… Странно. Обычно все коллективы Вадима Валентиновича Евсеева отличаются бойцовскими качествами, бьются, грызутся. Но сейчас этого, к сожалению, мы не увидели.

Отставки — неотъемлемая часть нашей профессии. Евсеев совершил мужественный поступок, взяв ответственность на себя.

Тихонов проиграл в Махачкале

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 26, 7.04.2024, 19:30 Динамо Мх 1 Енисей 0

Махачкалинское «Динамо» дома одолело «Енисей» (1:0).

Щербаченко: — «Енисей» просел в начале второго тайма. Заснул. Махачкалинцы (Крачковский, Ковачевич, Алибеков) здорово разыграли свой стандарт и логично открыли счет. «Динамо» в атаке смотрелось конкретнее.

После пропущенного мяча гости немного активизировались, но в системную агрессию это не переросло. Со стороны показалось, что подопечные Тихонова не до конца верили в то, что можно спасти матч. Да, у сына главного тренера был неплохой момент, однако, считаю, хозяева сыграли сильнее. При этом я бы не критиковал «львов». Да, уступили, но их игру безнадежной точно не назовешь. Матч начался в 23.30 по красноярскому времени. Это тоже сказалось, ребята не смогли показать свой максимум. Кроме того, в конце первого тайма травму получил один из ключевых исполнителей — Раздорских.

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