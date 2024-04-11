Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:45
Виктория Пл
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Вест Хэм
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПАОК
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Лилль
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
8.04
Химки
Арсенал
32
7.04
Динамо Мх
Енисей
10
7.04
Черноморец
Кубань
30
7.04
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
01
7.04
Сокол
Родина
11
6.04
КАМАЗ
Волгарь
22
6.04
Акрон
Торпедо
21
6.04
Ленинградец
Алания
33
Футбол. Первая лига. Все результаты
12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Бушманов предположил, с чем связана деградация клубов Первой лиги

Бывший футболист Евгений Бушманов высказался об уровне клубов Мелбет Первой лиги.

Первая лига: таблица и календарь
Евгений Бушманов предположил, с чем связана деградация клубов Первой лиги | Источник: Чемпионат.com

«Возможно, деградация Первой лиги связана с тем, что несколько лет назад всегда были одна-две команды, которые сильно превосходили остальных. Сейчас такой ситуации нет. Все команды стали более ровными, и даже среди лидеров нет явных фаворитов. Это, возможно, произошло, потому что много легионеров уехало из России. А также связано с тем, что раньше были команды “Краснодар-2” и “Спартак-2”. Они давали некий толчок для развития молодых футболистов в Первой лиге», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024 возглавляют подмосковные «Химки», у которых 45 очков.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь