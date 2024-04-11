Евгений Бушманов предположил, с чем связана деградация клубов Первой лиги

«Возможно, деградация Первой лиги связана с тем, что несколько лет назад всегда были одна-две команды, которые сильно превосходили остальных. Сейчас такой ситуации нет. Все команды стали более ровными, и даже среди лидеров нет явных фаворитов. Это, возможно, произошло, потому что много легионеров уехало из России. А также связано с тем, что раньше были команды “Краснодар-2” и “Спартак-2”. Они давали некий толчок для развития молодых футболистов в Первой лиге», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.