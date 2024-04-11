Евдокимов сменил Евсеева на посту главного тренера «Кубани»

У руля краснодарской команды 54-летний специалист сменил Вадима Евсеева, об уходе которого стало известно в начале недели. Евдокимов руководил «Кубанью» в 2021—2022 годах. До начала апреля тренер входил в штаб Мирослава Ромащенко в «Ахмате». Ранее Евдокимов также работал в «Нижнем Новгороде», «Роторе», «Тоболе», «Газовике», «КАМАЗе» и других командах.