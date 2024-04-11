Евдокимов сменил Евсеева на посту главного тренера «Кубани»
Роберт Евдокимов вернулся на пост главного тренера «Кубани». Стороны заключили контракт до конца сезона-2025/26, сообщает пресс-служба клуба.
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Роберт Евдокимов вернулся на пост главного тренера «Кубани». Стороны заключили контракт до конца сезона-2025/26, сообщает пресс-служба клуба.
У руля краснодарской команды 54-летний специалист сменил Вадима Евсеева, об уходе которого стало известно в начале недели. Евдокимов руководил «Кубанью» в 2021—2022 годах. До начала апреля тренер входил в штаб Мирослава Ромащенко в «Ахмате». Ранее Евдокимов также работал в «Нижнем Новгороде», «Роторе», «Тоболе», «Газовике», «КАМАЗе» и других командах.
«Кубань» выступает в Первой лиге и после 25 туров занимает в таблице предпоследнее, 17-е место.