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11:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Аланию» в матче Первой лиги. Команды забили пять мячей на двоих

Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги между красноярским «Енисеем» и владикавказской «Аланией».

Енисей
АланияПервая лига: таблица и календарь
«Енисей» разгромил «Аланию» в матче Первой лиги. Команды забили пять мячей на двоих | Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит уже на 10-й минуте, когда полузащитник «Енисея» Андрей Мазурин вывел свою команду вперёд. На 22-й минуте Александр Ломакин увеличил преимущество красноярцев. Спустя лишь три минуты нападающий «Енисея» Андрей Окладников довёл счёт до разгромного.

На 62-й минуте защитник Виталий Стежко забил четвёртый безответный мяч в ворота «Алании».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ближе к концу основного времени матча владикавказцы сумели организовать гол престижа. Отличился нападающий Ислам Машуков.

«Енисей» находится на девятой строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 36 очков в 26 проведённых матчах. «Алания» располагается на шестом месте с 37 очками после аналогичного количества встреч.

Енисей
4:1
Первый тайм: 3:0
Алания
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