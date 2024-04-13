«Енисей» разгромил «Аланию» в матче Первой лиги. Команды забили пять мячей на двоих

Встреча прошла в Красноярске. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Первый мяч был забит уже на 10-й минуте, когда полузащитник «Енисея» Андрей Мазурин вывел свою команду вперёд. На 22-й минуте Александр Ломакин увеличил преимущество красноярцев. Спустя лишь три минуты нападающий «Енисея» Андрей Окладников довёл счёт до разгромного.