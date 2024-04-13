Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев стал советником президента команды Гаджи Гаджиева.
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев стал советником президента команды Гаджи Гаджиева.
Об этом сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.
«Курбан Бердыев не покинул Дагестан. Он продолжил участвовать в развитии футбола в регионе. Например, выступил с семинарами для тренеров ещё в двух городах республики — Дербенте и Южно-Сухокумске. Кроме того, последние недели перед стартом первенства-2024 во Второй лиге Бердыев помогал в тренировочном процессе “Динамо-2”.
Подготовка резерва остаётся для Курбана Бекиевича, по его собственным словам, интересным направлением, как это было и в предыдущие годы, где бы он ни работал. И он продолжит заниматься этим в Дагестане», — говорится в сообщении клуба.
Отмечается, что на днях президент «Динамо» Гаджи Гаджиев и Курбан Бердыев встречались с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Он пригласил Курбана Бекиевича на заседание попечительского совета клуба, которое состоится в конце апреля, и советник президента «Динамо» принял это приглашение.