Курбан Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»

«Курбан Бердыев не покинул Дагестан. Он продолжил участвовать в развитии футбола в регионе. Например, выступил с семинарами для тренеров ещё в двух городах республики — Дербенте и Южно-Сухокумске. Кроме того, последние недели перед стартом первенства-2024 во Второй лиге Бердыев помогал в тренировочном процессе “Динамо-2”.



Подготовка резерва остаётся для Курбана Бекиевича, по его собственным словам, интересным направлением, как это было и в предыдущие годы, где бы он ни работал. И он продолжит заниматься этим в Дагестане», — говорится в сообщении клуба.