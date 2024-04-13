Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
перерыв
Страсбур
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Зенит
12
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лутон Таун
51
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
22
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Шинник
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Балтика
17
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Хайденхайм
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
41
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Эмполи
10
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Тюмень
12
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Жирона
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
40
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
10
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Алания
41
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
17:00
Химки
Шинник
01
16:00
Волгарь
Тюмень
12
16:00
Черноморец
Акрон
00
09:00
Енисей
Алания
41
8.04
Химки
Арсенал
32
7.04
Динамо Мх
Енисей
10
7.04
Черноморец
Кубань
30
7.04
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
01
Футбол. Первая лига. Все результаты
18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Акрон» после ничьей с «Черноморцем» возглавил таблицу Первой лиги

Сегодня, 13 апреля, закончился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и тольяттинский «Акрон».

Акрон
ЧерноморецПервая лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/fcakron

Игра проходила на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Матч завершился нулевой ничьей.

«Акрон» после этой ничьей вышел в лидеры турнира с 46 очками. Футболисты «Черноморца» набрали 31 очко в 26 матчах Первой лиги и занимают 10-е место.

В параллельном матче 27-го тура Первой лиги астраханский «Волгарь» на своём поле уступил «Тюмени» — 1:2.

Хозяева открыли счёт на 31-й минуте после точного удара нападающего Дмитрия Лесникова. Спустя три минуты Виталий Шитов восстановил равновесие. На 79-й минуте Исламжан Насыров с 11-метровой отметки забил победный гол тюменской команды.

После этой победы «Тюмень» поднялась на шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков. «Волгарь» — на последнем, 18-м месте с 22 очками.

Черноморец
0:0
Первый тайм: 0:0
Акрон
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь