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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» уступили «Шиннику» в домашнем матче Первой лиги

Сегодня, 13 апреля, закончился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и ярославский «Шинник».

Химки
ШинникПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФНЛ

Игра проходила на стадионе «Арена Химки» (Химки, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов из Екатеринбурга. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 64-й минуте забил нападающий «Шинника» Игорь Андреев.

«Химки» после 27-го тура Первой лиги занимают второе место, набрав 45 очков. «Шинник» набрал 34 очка и занимает 10-е место.

В следующем туре Первой лиги «Шинник» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч начнётся 20 апреля в 17:00 мск. «Химки» в следующем туре в гостях сыграют с «Родиной». Матч состоится 19 апреля в 21:00 мск.

Химки
0:1
Первый тайм: 0:0
Шинник
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