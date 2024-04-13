«Химки» уступили «Шиннику» в домашнем матче Первой лиги

Игра проходила на стадионе «Арена Химки» (Химки, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов из Екатеринбурга. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

В следующем туре Первой лиги «Шинник» дома сыграет с махачкалинским «Динамо». Матч начнётся 20 апреля в 17:00 мск. «Химки» в следующем туре в гостях сыграют с «Родиной». Матч состоится 19 апреля в 21:00 мск.