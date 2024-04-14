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16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» обыграло «Сокол» в матче 27-го тура Первой лиги

Сегодня, 14 апреля, состоялся матч 27-го тура Мелбет Первой лиги между саратовским «Соколом» и московским «Торпедо».

Сокол
ТорпедоПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Торпедо"

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда нападающий «Торпедо» Илья Стефанович вывел свою команду вперёд. На 16-й минуте полузащитник Игорь Горбунов увеличил преимущество гостей и установил окончательный счёт встречи. Во втором тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами.

«Торпедо» находится на 10-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, набрав 34 очка в 26 проведённых матчах. «Сокол» располагается на 16-м месте с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Сокол
0:2
Первый тайм: 0:2
Торпедо
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