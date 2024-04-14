«Торпедо» обыграло «Сокол» в матче 27-го тура Первой лиги

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым из Санкт-Петербурга. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Первый мяч был забит уже на седьмой минуте, когда нападающий «Торпедо» Илья Стефанович вывел свою команду вперёд. На 16-й минуте полузащитник Игорь Горбунов увеличил преимущество гостей и установил окончательный счёт встречи. Во втором тайме команды не сумели отметиться забитыми мячами.