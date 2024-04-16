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17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Работавший в сборной России Павлов покинул пост главного тренера «Волгаря»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российский специалист Сергей Павлов покинул пост главного тренера астраханского «Волгаря», сообщается на сайте футбольного клуба Первой лиги.

Волгарь-АстраханьПервая лига: таблица и календарь

Между тренером и руководством клуба было достигнуто соглашение о досрочном расторжении контракта.

Павлов возглавил команду в августе 2023 года. После 26 туров «Волгарь» с 22 очками занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Для 68-летнего тренера клуб стал 13-м в карьере. Ранее специалист выводил в высший дивизион первенства России камышинский «Текстильщик», с которым доходил до 1/16 финала Кубка УЕФА, раменский «Сатурн», элистинский «Уралан», владивостокский клуб «Луч-Энергия» и тульский «Арсенал». Также Павлов тренировал новороссийский «Черноморец», краснодарскую «Кубань», ярославский «Шинник», московское «Торпедо», казахстанский «Атырау», волгоградский «Ротор» и ивановский «Текстильщик». Также Павлов входил в тренерский штаб Олега Романцева в московском «Спартаке» и сборной России.

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