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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Клюев назначен главным тренером «Волгаря»

Новым главным тренером астраханского «Волгаря» назначен российский специалист Денис Клюев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Волгарь-АстраханьПервая лига: таблица и календарь
Денис Клюев назначен главным тренером «Волгаря» | Источник: Чемпионат.com

Ранее 50-летний Денис Клюев работал в «Сочи», екатеринбургском «Урале-2», а также в структуре московского «Локомотива».

«В тренерский штаб Клюева также войдёт Ансар Аюпов. Ансар Максутович в качестве игрока известен по выступлениям за московские “Локомотив” и “Динамо”, с которым завоёвывал бронзовые медали чемпионата России. В сезоне-1996/1997 стал бронзовым призёром чемпионата Голландии в составе “Твенте”.

Рады приветствовать Дениса Викторовича и Ансара Максутовича в нашем клубе и желаем успеха в работе!» — написано в заявлении «Волгаря».

«Волгарь» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 26 матчей.

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