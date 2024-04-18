Денис Клюев назначен главным тренером «Волгаря»

«В тренерский штаб Клюева также войдёт Ансар Аюпов. Ансар Максутович в качестве игрока известен по выступлениям за московские “Локомотив” и “Динамо”, с которым завоёвывал бронзовые медали чемпионата России. В сезоне-1996/1997 стал бронзовым призёром чемпионата Голландии в составе “Твенте”.



Рады приветствовать Дениса Викторовича и Ансара Максутовича в нашем клубе и желаем успеха в работе!» — написано в заявлении «Волгаря».