Денис Клюев назначен главным тренером «Волгаря»
Новым главным тренером астраханского «Волгаря» назначен российский специалист Денис Клюев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Новым главным тренером астраханского «Волгаря» назначен российский специалист Денис Клюев. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Ранее 50-летний Денис Клюев работал в «Сочи», екатеринбургском «Урале-2», а также в структуре московского «Локомотива».
«В тренерский штаб Клюева также войдёт Ансар Аюпов. Ансар Максутович в качестве игрока известен по выступлениям за московские “Локомотив” и “Динамо”, с которым завоёвывал бронзовые медали чемпионата России. В сезоне-1996/1997 стал бронзовым призёром чемпионата Голландии в составе “Твенте”.
Рады приветствовать Дениса Викторовича и Ансара Максутовича в нашем клубе и желаем успеха в работе!» — написано в заявлении «Волгаря».
«Волгарь» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 26 матчей.