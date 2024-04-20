«СКА-Хабаровск» разгромил «Енисей» в матче Первой лиги
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» победили красноярский «Енисей» в матче 28-го тура Первой лиги чемпионата России.
СКА-Хабаровск
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Футболисты «СКА-Хабаровска» победили красноярский «Енисей» в матче 28-го тура Первой лиги чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Илья Петров (30-я и 52-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один гол на счету Альбека Гонгапшева (90+4).
Хабаровчане набрали 34 очка и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, «Енисей» (36 очков) потерпел третье поражение под руководством Андрея Тихонова при четырех победах и занимает девятую строчку.