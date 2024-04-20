«СКА-Хабаровск» разгромил «Енисей» в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Илья Петров (30-я и 52-я минуты), забивший первый мяч с пенальти, еще один гол на счету Альбека Гонгапшева (90+4).