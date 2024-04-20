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12:07 (мск), источник: ТАСС

Испанский тренер Артига сравнил жизнь в Москве и Мадриде

Специалист возглавляет клуб Первой лиги «Родина».

РодинаПервая лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Жизнь в Москве больше похожа на жизнь в Мадриде, чем в Барселоне. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер «Барселоны» Франк Артига, который ныне возглавляет московскую «Родину».

В январе 2023 года Артига стал главным тренером «Родины-2». В октябре того же года он возглавил основную команду, сменив на этом посту Дмитрия Парфенова.

«Я полностью адаптировался в “Родине”, в городе и стране, уже и Москва ко мне адаптировалась, поэтому с этой точки зрения нет вопросов, — сказал Артига. — Я уже нашел несколько мест, которые мне нравятся, куда я хожу, единственное — погода немного не нравится, но уже привык. У меня нет времени на отдых, все время с командой, но когда бывают выходные, стараюсь посещать интересные места, это центр, около Москвы-реки разные интересные места, конечно, Красная площадь, парки. Сейчас будет тяжелее, потому что будут игры идти в ряд. Единственное, что меня впечатлило во время поездок на матчи Первой лиги, это долгие перелеты, путешествия. А так — тяжело что-то сказать. Потому что жизнь с командой — это отель, аэропорт, стадион и игра, больше ничего не видели».

«Если сравнивать жизнь Барселоны и Мадрида, то Москва больше похожа на Мадрид в плане жизни. Потому что Барселона — город Средиземноморья, где много туристов, в Мадриде более холодная погода, люди более активны, они гуляют по улицам, всегда спешат. Мадрид никогда не спит, как Москва», — добавил тренер.

О еде и языке

Артига рассказал, как семья отнеслась к его переезду в Россию. «Я живу в Москве один. Пару раз ко мне приезжала семья, оставались со мной, очень были впечатлены, им очень понравилось в Москве, — отметил Артига. — Когда я только переезжал в Москву, у семьи были сомнения на счет того, как тут жить, но потом приехали, сами все увидели, все понравилось. Я надеюсь, что в будущем, если у нас будут хорошие результаты, то они приедут ко мне жизнь».

«Если брать еду в России, то что-то понравилось, что-то нет. Например, борщ мне не очень понравился. Есть какая-то хорошая традиционная русская еда, я попробовал, но пока не так посвящен в кухню. Что касается русского языка, то я обещаю, что если продлю контракт, то буду плотнее заниматься изучением русского языка. Сейчас знаю некоторые слова, которые используются во время тренировок, но не более, русский язык очень сложный», — добавил Артига.

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет — Первой лиги, набрав 44 очка в 27 матчах.

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