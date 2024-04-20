«Отправьте её в Махачкалу». Тихонов раскритиковал женщину-арбитра после матча «Енисея»

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте её на матч “Родина” — “Химки” или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Мне арбитр Премьер-Лиги прислал фотографию и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника.



Плюс в первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем жёлтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу. С ответной атаки мы получаем гол. Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают.



Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на жёлтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, мы плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания», — сказал Тихонов на послематчевой пресс-конференции.