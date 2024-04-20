Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант
Ренн
00
Футбол. Первая лига
перерыв
Торпедо
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Райо Вальекано
Осасуна
21
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Брентфорд
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
14
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Волгарь
12
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Динамо Мх
01
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Черноморец
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Вулверхэмптон
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Крылья Советов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Дармштадт
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
РБ Лейпциг
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
43
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Клермон Фут
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Кубань
60
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Сокол
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Лас-Пальмас
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Локомотив
11
Футбол. Первая лига
11:30
Тюмень
Нефтехимик
03
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
30
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
17:00
Алания
Волгарь
12
17:00
Шинник
Динамо Мх
01
17:00
КАМАЗ
Черноморец
10
16:00
Акрон
Кубань
60
16:00
Ленинградец
Сокол
02
11:30
Тюмень
Нефтехимик
03
07:00
СКА-Хабаровск
Енисей
30
19.04
Родина
Химки
12
Футбол. Первая лига. Все результаты
18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Акрон» разгромил «Кубань» со счётом 6:0 в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» и «Кубань».

Акрон
КубаньПервая лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/fcakron

Игра проходила на стадионе «Кристалл» (Жигулёвск, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Панин. Матч завершился со счётом 6:0 в пользу «Акрона».

На 30-й минуте матча хозяева вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Кубани» Евгения Осипова. На 50-й минуте забил нападающий «Акрона» Андрес Понсе. Затем хозяева забили три гола за четыре минуты: на 64-й минуте Понсе сделал дубль, через две минуты отметился голом полузащитник Максим Палиенко, на 68-й минуте забил полузащитник Кирилл Данилин. На 88-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник Владислав Галкин.

После 27 матчей Первой лиги «Акрон» набрал 49 очков и на текущий момент занимает первое место. После аналогичного количества матчей в этом турнире «Кубань» заработала 22 очка и располагается на 17-м месте.

В параллельном матче 28-го тура Первой лиги встречались «Ленинградец» и «Сокол». Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Акрон
6:0
Первый тайм: 1:0
Кубань
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь