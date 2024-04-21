Губерниев: Женщина-арбитр может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще — женщины лучше мужчин

«Какое отношение квалификации Опейкиной как судьи имеет отношение к тому, что она женщина? Не важно, какого пола человек, главное — оценить его профессиональные качества. Не знаю, в чем причина конфликта, но обвинять [Тихонову] Опейкину в том, что она женщина, мне кажется, неправильно.



Почему ее надо отправить в Махачкалу? Эта девушка родом из Махачкалы? Нет. Тогда об этом надо спрашивать самого Андрея Тихонова. Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще — женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.