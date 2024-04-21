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12:02 (мск), источник: Sport24

Губерниев: Женщина-арбитр может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще — женщины лучше мужчин

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил критику в адрес арбитра Веры Опейкиной по итогам матча 28-го тура МЕЛБЕТ — Первой лиги между «Енисеем» и «СКА-Хабаровск».

Енисей
СКА-ХабаровскПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после поражения со счетом 0:3 заявил, что Опейкина совершила ряд ошибок, за которые ее надо «отправить в Махачкалу».

«Какое отношение квалификации Опейкиной как судьи имеет отношение к тому, что она женщина? Не важно, какого пола человек, главное — оценить его профессиональные качества. Не знаю, в чем причина конфликта, но обвинять [Тихонову] Опейкину в том, что она женщина, мне кажется, неправильно.

Почему ее надо отправить в Махачкалу? Эта девушка родом из Махачкалы? Нет. Тогда об этом надо спрашивать самого Андрея Тихонова. Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще — женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

СКА-Хабаровск
3:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
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