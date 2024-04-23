Семшов: Женщина должна судить женский футбол, а они рвутся в мужской

«Судейский корпус должен понимать, что мужики играют. Ну, какие женщины могут судить мужской футбол? Да, они наши любимые, дорогие, прекрасные, но мужиков должен судить мужчина. Есть женский футбол, женское первенство, детские команды, но не РПЛ и Первая лига. Это ни сказать ничего (судье), ни обратиться. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть, чтобы всё успокоилось. Женщина должна судить женский футбол. Они рвутся в мужской футбол, но сейчас женского футбола столько… Просто вопрос, зачем назначать женщину на игру мужских команд?» — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».