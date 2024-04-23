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Футбол. Первая лига. Все результаты
11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Первая лига представила символическую сборную 28-го тура

Опубликована символическая сборная 28-го тура Мелбет Первой лиги.

Первая лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

В неё попали по два футболиста из подмосковных «Химок» и «КАМАЗа», а также по одному игроку из «Нефтехимика», «Акрона», «Волгаря», «СКА-Хабаровск», «Родины», махачкалинского «Динамо» и «Сокола».

Символическая сборная 28-го тура Первой лиги:

Вратарь: Пётр Косаревский («Сокол»).

Полевые игроки: Ориньо («Родина»), Владимир Ковачевич («Динамо» Мх), Антон Полюткин, Валентин Пальцев (оба — «КАМАЗ»), Илья Петров («СКА-Хабаровск»), Вячеслав Кротов («Волгарь»), Илья Берковский, Александр Руденко (оба — «Химки»), Андрес Понсе («Акрон»), Султан Джамилов («Нефтехимик»).

Тренерский штаб: «СКА-Хабаровск»;

12-й игрок: «Торпедо».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо». Команда набрала 50 очков за 27 матчей. На втором месте располагается тольяттинский «Акрон» (49).

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