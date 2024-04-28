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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» вырвал ничью в матче 30-го тура Первой лиги с «Волгарем»

Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и астраханский «Волгарь».

Енисей
ВолгарьПервая лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Команды играли на стадионе «Центральный» (Красноярск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Максимом Чембулатовым. Матч закончился ничьей со счётом 1:1.

Счёт в игре на 44-й минуте открыл с пенальти нападающий астраханцев Дмитрий Лесников. Красноярской команде удалось уйти от поражения после гола защитника Владимира Хозина в компенсированное время.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 29 матчей. «Волгарь» после этой игры находится на 17-й строчке, заработав 27 очков.

В следующем туре красноярцы 4 мая на выезде сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком». В этот же день «Волгарь» будет играть в гостях с махачкалинским «Динамо».

Енисей
1:1
Первый тайм: 0:1
Волгарь
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