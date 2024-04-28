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14:01 (мск), источник: Sport24

За эти слова накажут легенду «Спартака»?! Так женщин в российском футболе еще ни унижали

Очень жестко!

ЕнисейПервая лига: таблица и календарь
Источник: РФС

Второй заход легенды «Спартака» Андрея Тихонова в «Енисей» в качестве главного тренера пока что получается скомканным. Из 9 матчей при нем команда выиграла пять и поднялась с 10-го на 7-е место с 40 очками, однако при этом у 8-го «Нефтехимика» и 9-й «Алании» столько же очков — с игрой в запасе. Кроме того, Тихонов еще и вляпался в громкий скандал.

Что сказал Тихонов о судье Вере Опейкиной

После разгрома от «СКА Хабаровск» (0:3) главный тренер «Енисея» обвинил в поражении судью Веру Опейкину и уничтожил ее на пресс-конференции: некоторые фразы — настоящим сексизм.

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч “Родина” — “Химки” или отправьте в Махачкалу. Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают», — заявил Тихонов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренера «Енисея» возмутил спорный эпизод в конце второго тайма, когда судья поставила пенальти в ворота его команды. Также он оказался недоволен и другими действиями Опейкиной.

«Мне арбитр Премьер-лиги прислал фотографию и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника. Плюс в первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем желтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу. С ответной атаки мы получаем гол.

Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на желтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, мы плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания», — заявил Тихонов.

Источник: РИА "Новости"

Что известно о Вере Опейкиной

Вере Опейкиной — 34. Она работает с судьей с 2009 года, после завершения профессиональной мини-футбольной карьеры. В 2011-м она дебютировала в качестве главного арбитра на матче женского Чемпионата России, в 2015-м получила категорию ФИФА, с 2016-го начала судить международные матчи женских сборных.

В мужском футболе Вера дебютировала в 2019 году — на матче Кубка ФНЛ между «Пюником» и «Краснодаром-2». С тех пор она успела поработать в качестве главного судьи на играх Первой и Второй Лиги, а также Кубка России. Самым статусным в ее карьере в мужском футболе стал матч нынешнего сезона между «Локомотивом» и «Рубином» (3:0) группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Вот, кстати, как работу Опейкиной после той встречи прокомментировал полузащитник «Локо» Дмитрий Рыбчинский:

«Отношусь к девушкам-судьям в футболе положительно. Сегодня рефери отсудила хорошо. Нет ничего такого, что девушки судят».

Источник: РИА "Новости"

Впрочем, в карьере Веры случались и громкие ошибки. Работая на ВАР в мартовском матче «Спартака» и «Урала», она проглядела пенальти в ворота екатеринбуржцев.

«В поле, когда судья принимает решение, действительно тяжело: выходит из штрафной, наступ. Где — непонятно. Но по видео, когда у ВАР есть все камеры… Мы видим, что нога Зиньковского на линии, Кулаков наступает сверху, причем акцентировано. Так как нога на линии, она входит в штрафную площадь, должен быть назначен пенальти. Меня смущает, что арбитрами ВАР работали Вера Опейкина и Андрей Фисенко — ребята не работают в Премьер-лиге. Счет 0:0, ответственный момент — и они не помогают. Мне кажется, это не очень хорошо», — комментировал ее ошибку судья Сергей Лапочкин.

Как в России отреагировали на слова Тихонова

Реакция на эти слова последовала спустя неделю. Как стало известно Sport24, КДК РФС собирается рассмотреть пресс-конференцию и проанализировать слова Тихонова.

«КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера “Енисея” Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Речь идет о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча СКА Хабаровск — “Енисей”. Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашен», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

***

В 2021 году в похожий скандал попал экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев, когда заявил, что «женщины не разбираются в футболе». Однако на тот момент он находился без работы, да и объектом его критики стали журналистки.

До Тихонова же в ближайшие несколько лет представительниц женского футбола/ судейского цеха еще никто так не разносил. Ждем решения КДК.

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