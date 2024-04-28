«Шинник» обыграл «Сокол» в матче тура Первой лиги
«Шинник» обыграл «Сокол» со счетом 1:0 в матче тура Первой лиги.
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«Шинник» обыграл «Сокол» со счетом 1:0 в матче тура Первой лиги.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Футболисты ярославского «Шинника» обыграли саратовский «Сокол» в матче 30-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ярославле, закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 89-й минуте забил Максим Поляков.
«Шинник» набрал 40 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице, «Сокол» (28 очков) идет на 15-й позиции.