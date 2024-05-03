Гендиректор «Енисея» Федосеев: Послал бы Веру Опейкину судить ещё подальше Махачкалы

«Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал её судить ещё подальше Махачкалы», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.