Министр спорта Красноярского края сообщил, что «Енисей» обжалует дисквалификацию Тихонова
Ранее КДК РФС отстранил главного тренера красноярского клуба за критику женщины-арбитра.
Ранее КДК РФС отстранил главного тренера красноярского клуба за критику женщины-арбитра.
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Красноярский футбольный клуб «Енисей» обжалует дисквалификацию главного тренера команды Андрея Тихонова за критику работы арбитра Веры Опейкиной. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.
«Да, обязательно [подадим апелляцию]», — сказал Петровский.
3 мая контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых условно, за критику работы Опейкиной в матче 28-го тура Мелбет — Первой лиги со «СКА-Хабаровском» (0:3). Глава комитета Артур Григорьянц сообщил журналистам, что Тихонов может обжаловать дисквалификацию.
«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков в 29 матчах.