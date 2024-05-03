Министр спорта Красноярского края сообщил, что «Енисей» обжалует дисквалификацию Тихонова

3 мая контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых условно, за критику работы Опейкиной в матче 28-го тура Мелбет — Первой лиги со «СКА-Хабаровском» (0:3). Глава комитета Артур Григорьянц сообщил журналистам, что Тихонов может обжаловать дисквалификацию.