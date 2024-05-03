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22:20 (мск), источник: Sport24

Кто выйдет в РПЛ из Первой лиги? Расклады на финиш сезона

Лучшая лига мира.

Химки
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ТюменьПервая лига: таблица и календарь
Кто выйдет в РПЛ из Первой лиги? Расклады на финиш сезона | Источник: ФК «Химки»

Российский футбол в сезоне-2023/24 — это что-то. Да, у нас нет еврокубков, но интрига за несколько туров до летних каникул — просто сумасшедшая. И это касается не только Премьер-лиги, где до сих неясно, кто станет чемпионом, а кто вылетит. Во втором по силе дивизионе страны интрига не хуже. На четыре места, которые дают право надеяться на путевку в РПЛ (первые два — прямой выход, третье и четвертое место — через стыки) претендуют минимум десять команд — а это больше, чем половина лиги!

Понятно, что у многих эти шансы чисто формальные. Поэтому давайте разберемся, кто реально может пополнить ряды Премьер-лиги уже летом.

Источник: Sport24

«Химки» в последних двух турах захватили первую строчки и, кажется, никому ее отдавать не собираются. В календаре прям сложных игр нет. Выбивается из списка выезд в Махачкалу к прямому конкуренту за первое место. Но если там не будет поражения, то с большой долей вероятности «Химки» выиграют Первую лигу и вернутся в РПЛ.

У дагестанской команды все куда сложнее. Из пяти оставшихся игр лишь ближайшая будет проходной — дома против «утопающего» «Волгаря». В остальных матчах «Динамо» ждут команды, которые тоже претендуют на выход в РПЛ. И легкой прогулки не ожидается. Так что махачкалинцам надо очень постараться, чтобы не упустить прямой билет на повышение.

Источник: Sport24

У главного нарушителя спокойствия Кубка России-2022/23 календарь плюс-минус ровный. Претенденты на РПЛ и не претендента ни на что разбросаны равномерно. Из неприятных игр — выезды в Тулу и Тюмень, которые грозят потерями очков. С другой стороны, если результат там будет положительным, то «Акрон» станет еще ближе к заветной цели.

Примерно такие же расклады и у «Арсенала». Но тулякам будет чуть проще. У них всего один выезд к конкурентам за повышение — к «Родине» в ближайшем туре. Игра с «Акроном» будет домашней. А выезды в Петербург и Ярославль проблем принести не должны. Так что шансы минимум на стыки у «Арсенала» высоки.

Источник: Sport24

У самой бразильской команды Первой лиги главное испытание — уже в ближайшие дни. Выигрываешь у «Арсенела» и «Алании» и ты уже фаворит за место в стыках. Конечно, потом будет еще выезд к махачкалинскому «Динамо». Но вспоминаем, что у дагестанской команды, пожалуй, самый сложный календарь. Так что ситуацией вполне можно воспользоваться.

«Тюмень» на повышение претендует лишь формально. На эту минуту. Но с другой стороны, у команды самый просто календарь. Из реальных претендентов на выход в РПЛ лишь «Акрон». И тот дома. Дальше пойдут соперники, которым, по факту, ничего уже и не надо. Так что не удивляйтесь, если в стыках увидите еще и «Тюмень». Если, конечно, не случится никакого форс-мажора. А так пять очков за пять туров отыграть вполне реально: оступаться будут все.

В общем, наслаждаемся интригой!

Владимир Колос

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