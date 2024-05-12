«Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей по голу забили Вячеслав Зинков (13-я минута) и Дмитрий Самойлов (15). Единственный мяч «СКА-Хабаровска» на счету Саида Алиева (83).