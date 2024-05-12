«Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ярославский «Шинник» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 32-го тура футбольной Первой лиги.
Шинник
СКА-ХабаровскПервая лига: таблица и календарь
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ярославский «Шинник» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 32-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей по голу забили Вячеслав Зинков (13-я минута) и Дмитрий Самойлов (15). Единственный мяч «СКА-Хабаровска» на счету Саида Алиева (83).
«Шинник» (44 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» (41) расположился на 11-й позиции.
Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.