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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шинник» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ярославский «Шинник» на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 32-го тура футбольной Первой лиги.

Шинник
СКА-ХабаровскПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей по голу забили Вячеслав Зинков (13-я минута) и Дмитрий Самойлов (15). Единственный мяч «СКА-Хабаровска» на счету Саида Алиева (83).

«Шинник» (44 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» (41) расположился на 11-й позиции.

Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

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