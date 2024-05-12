«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в матче Первой лиги

Встреча, прошедшая в воскресенье в «Лужниках», завершилась со счетом 0:0.

«Торпедо» набрало 40 очков и идет на 13-м месте в таблице Первой лиги, «Алания» (43 очка) поднялась на восьмую строчку.

В другом матче тура саратовский «Сокол» дома переиграл «Тюмень» со счетом 2:1 благодаря мячам Артема Максименко (6-я минута) и Дмитрия Сасина (38, с пенальти), у сибиряков отличился Илья Порохов (32).

После этой победы «Сокол» набрал 32 очка и вышел из зоны вылета, поднявшись на 15-ю строчку в таблице. «Тюмень» (42 очка) занимает 10-ю позицию.