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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Футболисты московского «Торпедо» сыграли дома вничью с владикавказской «Аланией» в матче 32-го тура первенства Первой лиги России.

Торпедо
АланияПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в «Лужниках», завершилась со счетом 0:0.

«Торпедо» набрало 40 очков и идет на 13-м месте в таблице Первой лиги, «Алания» (43 очка) поднялась на восьмую строчку.

В другом матче тура саратовский «Сокол» дома переиграл «Тюмень» со счетом 2:1 благодаря мячам Артема Максименко (6-я минута) и Дмитрия Сасина (38, с пенальти), у сибиряков отличился Илья Порохов (32).

После этой победы «Сокол» набрал 32 очка и вышел из зоны вылета, поднявшись на 15-ю строчку в таблице. «Тюмень» (42 очка) занимает 10-ю позицию.

Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Торпедо
0:0
Первый тайм: 0:0
Алания
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