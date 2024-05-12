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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» вышли в лидеры Первой Лиги, обыграв в гостях «Ленинградец»

Сегодня, 12 мая, проходят матчи 32-го тура Мелбет Первой Лиги, три из которых завершились несколько минут назад.

Ленинградец
ХимкиПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК «Химки»

В матче команд из лидирующей тройки тольяттинский «Акрон» обыграл дома махачкалинское «Динамо» (3:1).

В другом матче «Химки» в гостях нанесли поражение «Ленинградцу» (3:1).

Ещё в одной встрече КАМАЗ уступил дома столичной «Родине» с тем же самым счётом — 1:3.

Таким образом, благодаря осечке махачкалинского «Динамо», «Химки» вышли на первое место в турнирной таблице, опережая дагестанский клуб на два очка. У подмосковного коллектива теперь 60 очков после 32 игр. Третье место занимает «Акрон» с 56 очками после 31 матча. «Родина» идёт следом с 52 очками в 32 играх.

Напомним, по итогам сезона в Первой Лиге первые две команды автоматически выходят в РПЛ, а две следующие играют стыковые матчи.

Ленинградец
1:3
Первый тайм: 0:1
Химки
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