Андрей Тихонов: все команды Первой лиги страдают из-за отсутствия VAR

«В Первой лиге нет системы VAR, из-за чего страдают все команды. Причём необязательно устанавливать какие-то серьёзные дорогостоящие системы, можно просто посадить человека за компьютер, чтобы отслеживать и пересматривать спорные моменты. В ФНЛ судейская ошибка может напрямую повлиять на судьбу футболиста, тренера и даже целой команды. Потому что всегда все смотрят на результат. В РПЛ в этом смысле есть VAR и есть хоть какая-то защищённость.



В Первой лиге больше проблем с судейством, чем в РПЛ? Проблемы есть везде. Сейчас стоит чуть-чуть помочь Первой лиге, чтобы арбитрам было легче работать и принимать решения. Иногда их ошибки сильно влияют на исход матчей», — приводит слова Тихонова Metaratings.