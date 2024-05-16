«Они предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело». Футболисты «Енисея» устроили драку с семьей из Красноярска | Источник: Спорт-Экспресс

Только отгремел скандал с дисквалификацией главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, как тут же в новый угодили футболисты красно-синих. Телеграм-канал «112 Красноярск» сообщил о том, что игроки команды напали на семью в Советском районе города.

«Все произошло 13 мая в 21.40 на базе отдыха “Зеленка”, — рассказала пострадавшая подписчица канала. — Футболисты отдыхали в беседках, нарушая правила поведения, очень громко слушали музыку, вели себя толпой ужасно в присутствии своих же детей. Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызвали Росгвардию.

Усмирить их не получилось и у росгвардейцев. К нам подошел футболист «Енисея» Владимир Хозин со словами: «Ну че, крысеныши?», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет и бошки у всех полетят".

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-68039614&hd=2&id=456244000&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Извинения были, но с защитой своей жопки»

Участница конфликта, представившаяся как Лиля, рассказала «СЭ», что на следующий день футболисты попытались замять дело.

«Сам Бардыбахин извинился перед моим мужем Кириллом, — сказала она. — Со мной тоже разговаривал. Сказал, что понимает, какие повреждения нанес моему мужу. Но у него карьера, ждет контракт. Все упиралось в то, что типа я ему впаяю условку как минимум, а максимум, возможно, он и сесть может. Они [извинения] были, но с защитой своей жопки: “Мне испортят карьеру”.

Мой муж не вступал в конфликт. Но он увидел, что второй футболист, Бардыбахин, налетел на моего отчима с кулаками со спины. Мой муж просто его оттолкнул — так и завязалась драка. На камере видно, что мой муж подошел к другой паре, совершил не очень хорошее действие. И его потащили, избивали руками, ногами. Жена Хозина очень сильно напилась, не стояла на ногах просто. Жена Окладникова забыла ребенка в беседке, участвовала в этой потасовке, кричала нам, что мы напугали ребенка. Они все — в алкогольном опьянении, в публичном месте, в присутствии детей. История закончилась тем, что моего мужа увезла скорая, сразу вынесли диагноз и рекомендации.

Бардыбахин пытался договориться: «Не портите мне карьеру». Но мы написали три заявления, администрация на нашей стороне. Приехали какие-то старшие игроки, просили уладить. Я ответила: все понимаю, но время два часа ночи, разговаривать я с вами не буду. На следующий день они предложили мне 250 тысяч рублей, чтобы замять дело. 250 тысяч — это хорошие деньги. Операция мужа обойдется только в 150 тысяч, и он теряет трудоспособность на два месяца. Разговора не вышло у нас".

По словам Лили, ситуация не обошла стороной и Тихонова. «Он переживал, что я обращусь в компанию, где является амбассадором. Видимо, боялся потерять статус. Он говорил, что не отвечает за футболистов. На этом наши переговоры с ним закончились. Мирно решить не получилось», — сказала девушка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-68039614&hd=2&id=456244001&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ребята также отдыхали семьями, и их спровоцировали»

В клубе уже отреагировали на произошедшее. «Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», — заявил «Чемпионату» генеральный директор клуба Дмитрий Федосеев.

В пресс-службе первой лиги намерены разобраться в ситуации.

«Совсем недавно получили данные сведения, связанные с игроками “Енисея”, о конфликте, который произошел за пределами футбольного поля, — сказали “СЭ” в пресс-службе лиги. — Будем подробно разбираться в ситуации. Лига запросила информацию у клуба и взаимодействует с органами внутренних дел региона, которые проводят расследование по данному вопросу, чтобы полностью разобраться в происшествии. ФНЛ против любых противоправных действий, связанных с футболистами, где бы они ни были — на поле или за его пределами».