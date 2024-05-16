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08:59 (мск), источник: Чемпионат.com

В ФНЛ рассказали, какие клубы не получат права сыграть в стыках за выход в РПЛ

Президент ФНЛ Наиль Измайлов и исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру ответили на вопрос, кто из команд Первой лиги не сможет принять участие в стыковых матчах.

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В ФНЛ рассказали, какие клубы не получат права сыграть в стыках за выход в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

— «Арсенал» и «Алания», даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там?

Атаманенко: На данный момент — да. Плюс у «Тюмени» всё непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности.

— Это справедливо, что клубы вроде «Родины» или «Акрона» могут заявить стадион из соседнего города, а другие команды не имеют подходящих арен по соседству и из-за этого не могут выйти в РПЛ?

Измайлов: Тут необходимо планировать будущее клуба заранее. Есть пример махачкалинского «Динамо», которое уже инвестировало огромные деньги в модернизацию арены. Причём там занялись этим ещё полгода назад, понимая, что могут выйти в РПЛ. Тут важно желание развиваться со стороны клуба, владельца, региона.

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