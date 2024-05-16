В ФНЛ рассказали, какие клубы не получат права сыграть в стыках за выход в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

— «Арсенал» и «Алания», даже если займут место в стыках за место в РПЛ, не сыграют там?

Атаманенко: На данный момент — да. Плюс у «Тюмени» всё непросто. Недавно там работала межведомственная комиссия, которая оценивала готовность стадионов. Есть замечания, которые пока не исправлены. Это связано с обеспечением безопасности.

— Это справедливо, что клубы вроде «Родины» или «Акрона» могут заявить стадион из соседнего города, а другие команды не имеют подходящих арен по соседству и из-за этого не могут выйти в РПЛ?