Текущие события
Футбол. Первая лига
15:00
Тюмень
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
17:00
Ленинградец
Арсенал
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
18:30
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Кубань
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:30
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
15.05
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
15.05
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
15.05
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
15.05
Ницца
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.05
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
15.05
Брайтон
Челси
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
12.05
Волгарь
Черноморец
12.05
Ленинградец
Химки
12.05
Акрон
Динамо Мх
12.05
КАМАЗ
Родина
12.05
Торпедо
Алания
12.05
Сокол
Тюмень
12.05
Шинник
СКА-Хабаровск
12.05
Енисей
Кубань
Футбол. Первая лига. Все результаты
11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

В ФНЛ прокомментировали постоянные проблемы со стадионом «Алании»

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко и президент ФНЛ Наиль Измайлов в экклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру прокомментировали постоянные проблемы со стадионом «Алании».

АланияПервая лига: таблица и календарь
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА АЛАНИИ

— У «Алании» удивительная ситуация. Каждый год заявляется, что ещё чуть-чуть и стадион будет готов. Заканчивается очередной сезон, а с ареной проблемы. Вы разговаривали с клубом?
Атаманенко: Каждый год общаемся. Получаем график производства работ. В начале сезона выезжали на место, чтобы оценить текущий статус и далее следить за динамикой. Предлагали нашу помощь, консультацию, участие экспертов.

— Вашими предложениями не воспользовались?
Измайлов: На то могут быть какие-то свои причины, о которых мы не знаем. На самом деле сейчас многие регионы планируют реконструкцию стадионов. Мы в Ярославле встречались с губернатором по поводу реконструкции арены «Шинника». Недавно летали на встречу с губернатором Пермского края. Там стоит вопрос строительства или реконструкции стадиона для «Амкара». Руководители регионов проявляют заинтересованность в консультации ФНЛ. У нас собралась серьёзная команда практиков, а не теоретиков. У всех есть серьёзный опыт работы «на земле».

Читайте также от «Чемпионат.com»
Скорость Усика или габариты Фьюри? Изучаем расклады перед супербоем
Ничушкина снова отстранили от НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло
Валиева рискует нарушить правила дисквалификации в шоу Навки!
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь