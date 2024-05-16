Руководитель ФНЛ ответил на слова Талалаева, назвавшего календарь клоунадой | Источник: Чемпионат.com

— Тренер «Химок» Талалаев жёстко раскритиковал календарь, назвав его клоунадой. Изначально игру в Кубке России поставили через день после выезда в Красноярск.

По календарю Кубка России — это не совсем к нам, но взаимосвязь есть, конечно. Пары в каждом туре ФНЛ определяются до старта сезона за счёт специального алгоритма. Ещё тогда стало понятно, у кого какой выезд.

— Вопрос в том, можно ли было раньше подвинуть матч ФНЛ, не дожидаясь угроз Талалаева выпустить второй состав.

Мы всегда оставляем слот и перенесли игру на день раньше, как только узнали, что «Химки» будут учувствовать в Кубке России на этом этапе. Затем пошла жалоба из-за времени начала матча. Опять же, принимающий клуб и лига пошли на уступки для гостевого клуба. И это с учётом, что на это время был назначен матч женской лиги. На что тут жаловаться? На то, что в Красноярске опять пошли на уступки?