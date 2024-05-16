Руководитель ФНЛ ответил на слова Талалаева, назвавшего календарь клоунадой
Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко отреагировал на жёсткую критику календаря сезона со стороны тренера «Химок» Андрея Талалаева.
Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко отреагировал на жёсткую критику календаря сезона со стороны тренера «Химок» Андрея Талалаева.
— Тренер «Химок» Талалаев жёстко раскритиковал календарь, назвав его клоунадой. Изначально игру в Кубке России поставили через день после выезда в Красноярск.
По календарю Кубка России — это не совсем к нам, но взаимосвязь есть, конечно. Пары в каждом туре ФНЛ определяются до старта сезона за счёт специального алгоритма. Ещё тогда стало понятно, у кого какой выезд.
— Вопрос в том, можно ли было раньше подвинуть матч ФНЛ, не дожидаясь угроз Талалаева выпустить второй состав.
Мы всегда оставляем слот и перенесли игру на день раньше, как только узнали, что «Химки» будут учувствовать в Кубке России на этом этапе. Затем пошла жалоба из-за времени начала матча. Опять же, принимающий клуб и лига пошли на уступки для гостевого клуба. И это с учётом, что на это время был назначен матч женской лиги. На что тут жаловаться? На то, что в Красноярске опять пошли на уступки?
— Я так понимаю, претензии Талалаева связаны с тем, что перенесли поздно.
Мы учимся на каждом сезоне. Уже сейчас мы начинаем менять регламент сезона-2024/2025. Хотим сделать по аналогии с приоритетом, который был у клубов, участвовавших в еврокубках, но чтобы уже из-за Кубка России можно было переносить матч ФНЛ без согласия команды, играющей дома. Вернее, в интересах клуба, участвующего в Кубке России. Это избавит нас от эмоций и комментариев, которые не совсем соответствуют действительности, — рассказал Атаманенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.