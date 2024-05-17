Российский тренер провел весь матч с иконой в руках и выиграл

Таким образом, после 32 туров «Шинник» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. Акрон располагается на третьем месте, имея в активе 56 очков. Лидируют подмосковные «Химки» с 60 очками.

Черышев возглавил «Шинник» в декабре 2023 года. Он известен по работе в испанской «Севилье», «Нижнем Новгороде» и ряде других российских клубов. В бытность игроком он становился обладателем Кубка России в составе московского «Динамо».