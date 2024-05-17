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01:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский тренер провел весь матч с иконой в руках и выиграл

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев провел весь матч 24-го тура Мелбет Первой лиги против тольяттинского «Акрона» с иконой в руках. Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой ярославцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Игорь Андреев.

Таким образом, после 32 туров «Шинник» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. Акрон располагается на третьем месте, имея в активе 56 очков. Лидируют подмосковные «Химки» с 60 очками.

Черышев возглавил «Шинник» в декабре 2023 года. Он известен по работе в испанской «Севилье», «Нижнем Новгороде» и ряде других российских клубов. В бытность игроком он становился обладателем Кубка России в составе московского «Динамо».

Шинник
1:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
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