«На таком поле играть нельзя!» «Акрон» не обошел Махачкалу, «Химки» — в трех очках от РПЛ | Источник: ФК «Шинник»

Вторая часть матчей перенесенного 24-го тура первой лиги состоялась в четверг, 16 мая. Об этих играх «СЭ» поговорил с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Федором Щербаченко.

«Привоз» Карабашева. «Арсенал» не одолел «Ленинградец»

Для того чтобы обойти «Родину» и обосноваться на четвертом месте, «Арсеналу» нужно было в гостях победить «Ленинградец». Только команде Максима Астафьева очки тоже необходимы как воздух: представители Северной столицы борются за выживание с «Волгарем» и «Соколом».

Александр Сторожук не мог рассчитывать на травмированных Ткачева, Бахара, Левина, Попова. Туляки оказались в роли отыгрывающихся уже на 12-й минуте, пострадав от стандарта хозяев — Горешвили подал, Кудрявцев замкнул головой, поразив ближний угол. 1:0.

Туляки выдали мощные две минуты. За 120 секунд гости трижды могли сравнять счет. Удар Гелоняна из убойной позиции заблокировал защитник, Кайнов метров с 25 попал в штангу, а с выстрелом Шевченко в дальний угол четко справился Карабашев.

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 24, 16.05.2024, 17:00 Ленинградец 1 Арсенал 1

Перед свистком на перерыв публику позабавил Кокарев. Голкипер «Арсенала» сыграл на опережение, поймал мяч на ногу, почеканил и выполнил длинную передачу на Гелояна, который сподобился на очередной удар, однако вновь угодил в соперника.

Если Кокарев позабавил, то Карабашев просто шокировал местных болельщиков. Зачем же он затеял обводку в своей вратарской?! Гелоян за такую дерзость наказал. 1:1.

Никита отчасти реабилитировался на 65-й минуте, среагировав на мощнейший удар Большакова со штрафного. По сути, это был единственный опасный момент у туляков после перерыва. Кадровые проблемы, короткая скамейка не позволили «Арсеналу» увезти из Питера драгоценнейшие три очка.

«Тула» поравнялась с «Родиной» и обходит москвичей по дополнительным показателям. В следующем туре «Арсенал» принимает у себя «Акрон», а команда Франка Артиги едет в Махачкалу. Все самое жаркое — впереди! «Ленинградец» остался в зоне вылета.

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Щербаченко: — Сторожук столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Игра проходила в неспешном темпе, что было больше на руку хозяевам. Питерцы быстро открыли счет. Горешвили здорово подал со штрафного, Кудрявцев, который не играл при Кирьякове, решил эпизод.

Забив, «Ленинградец» почему-то остановился и стал исполнять роль макета. Тула комбинировала вообще без какого-либо сопротивления! В середине тайма «оружейники» — Гелоян, Окоронкво, Кайнов, Шевченко — имели хорошие моменты. Четыре опаснейших удара за минуту! Это заставило хозяев включиться и немного отодвинуть игру от своих ворот.

Сторожук еще до перерыва снял с игры Макарова. Выпустил Баркова, а Окоронкво сместился на правый фланг. Легионер меня приятно удивил. Он совсем не чурался опускаться вниз, к своей штрафной, отрабатывать в обороне.

В концовке тайма повеселили голкиперы. Кокарев пожонглировал мячом, но это было, что называется, на грани. А Карабашев так и вовсе доигрался, подарив мяч Гелояну.

Второй тайм гости провели активнее, в основном на чужой половине поля, Окоронкво нагнетал. «Ленинградец» отмахивался, отбивался. Карабашев собрался после той ошибки, несколько раз выручил хозяев — в частности справился с ударом Большакова со штрафного. Ничья точно никого не устроила. В составе «Ленинградца» я бы отметил вышедшего на замену Морозова, который реально освежил атакующую игру хозяев.

Пару слов об арбитре. Олег Соколов проводил свой сотый матч в ФНЛ. У него своя манера общения с игроками, тренерами. Он все пытается им доходчиво объяснить. Это, с одной стороны, подкупает, но с другой — все-таки влияет на темп матча, длительные паузы сказываются на игре.

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 24, 16.05.2024, 18:30 Шинник 1 Акрон 0

С Божьей помощью? «Акрон» проиграл в Ярославле.

У «Акрона» был шанс потеснить со второго места махачкалинское «Динамо». Однако команда Заура Тедеева, который не мог рассчитывать на дисквалифицированных Анджелковича и Савичева, не увезла даже одного очка из Ярославля (0:1).

До перерыва «Шинник» был агрессивнее, острее, конкретнее впереди. Все это вылилось в гол, который стал в итоге единственным. Сухомлинов по центру разрезал оборону тольяттинцев, и Андреев с левой ноги отличился 11-й раз в сезоне.

Во втором тайме гостям все так же с превеликим трудом давались моменты. Можно вспомнить только удар Понсе при сопротивлении защитника из пределов штрафной — Довбня в прыжке угрозу отвел.

Главный тренер ярославцев Дмитрий Черышев всю игру провел на скамейке и бровке с маленькой иконой в руках.

«Акрон» остался третьим. Отставание от Махачкалы и отрыв от «Арсенала»/ «Родины» составляют всего два очка.

Если в ближайшем туре «Химки» победят в Краснодаре «Кубань», то гарантируют себе прямой выход в РПЛ.

На пресс-конференции Тедеев посетовал на качество газона:

— На таких полях нельзя играть в футбол в принципе. Это опасно для здоровья. Слишком много кочек… Конечно, условия были одинаковы для всех. Но той команде, которая играла в более простой футбол, было легче. Во втором тайме мы стали больше действовать вертикально, забрасывали мячи за спину. Имели подходы, моменты. Считаю, ничья была бы более закономерным результатом.

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Щербаченко: — «Шинник» очень активно начал встречу, провел три добротные атаки. На острие все время оказывался Андреев. Быстрые вылеты вперед ярославцы чередовали с длинными передачами. В дебюте «Акрон» столкнулся с большими трудностями. Темп хозяев оказался гостям не по карману. Полностью согласен с комментатором встречи, который в эти минуты сравнил оборону тольяттинцев со швейцарским сыром с большими дырами (смеется). Даже Гогуа мог забивать.

Но через 15 минут после стартового свистка «Шинник» снизил активность, перешел на игру вторым номером. Это тактика принесла результат. Классная проникающая передача Сухомлинова вывела Андреева один на один с Волковым — зевнули два центральных защитника (это к вопросу о швейцарском сыре). Породистый гол. 1:0.

В целом «Шинник» в первом тайме был конкретнее в атаке. Большими силами оборонялся и вылетал в контрвыпады, которые доводил до завершения.

Во втором тайме тольяттинцы могли спастись, но Довбня выручил «Шинник» после удара Понсе.

Вообще «Акрон» показался каким-то вялым, не взрывным. Игроки гостей злились сами на себя, на свою форму. Ярославцы были резвее, злее, накрывали соперников в высоком прессинге, не давали проводить комбинации, по несколько игроков закрывали фланги. Сказалось отсутствие Савичева — подачи тольяттинцев не доходили до адресатов. В середине второго тайма Черышев выпустил высокого центрального защитника Якушевича, который играл у меня в «Минске». Хозяева перешли на игру в три центральных, сняли весь верх. Ну и нельзя не отметить Андреева. Очередной сильный матч Игоря.

Гол «Акрона» со стандарта был совершенно правильно отменен. Считаю, тольяттинцы даже на ничью не наиграли. Возможно, Зауру Тедееву не хватило опыта подведения команды к «тройникам». В данном случае не требуется красивая игра, а нужен результат.

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 24, 16.05.2024, 19:30 Торпедо 1 Кубань 0

«Кубань» вылетела из ФНЛ

«Торпедо» с минимальным счетом победило «Кубань» (гол на счету Стефановича) и отправило краснодарцев во вторую лигу.

Щербаченко: — Игра «Кубани» — это полное безобразие! Безволие. Могу отметить только Нестеренко, который старается из последних сил.

«Торпедо» играет в свою силу. По идее, автозаводцы должны были разгромить деморализованных кубанцев. Но сегодня они, увы, не могут действовать с позиции силы. Не игра, а какая-то возня. Пока с трудом верится в то, что с такой подготовкой и тренировочным процессом москвичи будут претендовать на выход в РПЛ. Уже пошли разговоры о том, что стадион не будет готов и в следующем году…

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«Волгарь» дома одолел «Нефтехимик» (1:0). Астраханцы вырвали три очка, играя вдесятером. Победный гол — результат грубой ошибки вратаря гостей Голубева. Кленкин подавал со штрафного, мяч закрутился в створ и пролетел над рукой голкипера, который просто до него не дотянулся. «Волгарь» и «Ленинградец» на одно очко отстают от «Сокола», который идет на спасительном 15-м месте.

Футбол Первая лига 2023/2024 Тур 24, 16.05.2024, 18:00 Волгарь 1 Нефтехимик 0

Щербаченко: — «Нефтехимик», насколько знаю, хотел приехать в Астрахань заранее. Но не сложилось. Нижнекамцы прилетели в день матча на чартере. Отметил для себя, что Новиков — очень гибкий тренер. Мы пожурили «Нефтехимик» за осторожную игру в прошлом туре против «Арсенала». В Астрахани же подопечные Новикова начали давить с первых минут, создали три добротных момента, однажды здорово сыграл голкипер «Волгаря» Смирнов.

Астрахань потихоньку выровняла игру за счет своего движения. Но, правда, опасность исходила только от стандартов «Волгаря», которые выполнял Ткачук. Кротов пропускал встречу из-за перебора карточек, это, конечно, сказалось на игре хозяев впереди.

В первом тайме «Нефтехимик» был свежее. Единственное — не хватало последнего паса.

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А после перерыва «Волгарь» вспомнил, что ему надо во что бы то ни стало выигрывать матч, добавил впереди. Новиков выпустил большую группу опытных футболистов, но лучше бы он этого не делал. Вся команда «просела», астраханцы начали проникать в штрафную, но забили лишь со стандарта.

Гол Кленкина — конечно, грубый ляп Голубева. Астрахань вдесятером добилась важнейшей победы. После пропущенного мяча Нижнекамск так и не завелся. «Нефтехимик» провел два совершенно разных тайма.