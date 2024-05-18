Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» и вернулось на первое место в Первой лиге

Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Первый гол в матче был забит на 49-й минуте. Отличился защитник «Динамо» Сослан Кагермазов. Второй мяч в ворота гостей на 85-й минуте забил Артём Касимов. Отметим, что «Родина» играла вдесятером с 62-й минуты. С поля был удалён бразилец Уэсли.