Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Верона
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
Шинник
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Ювентус
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:00
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Волгарь
Футбол. Первая лига
17:45
Арсенал
Акрон
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Алания
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
18:00
Кубань
Химки
18:00
Сокол
Волгарь
18:00
Нефтехимик
Ленинградец
17:45
Арсенал
Акрон
17:00
Тюмень
КАМАЗ
12:00
СКА-Хабаровск
Алания
18.05
Динамо Мх
Родина
18.05
Черноморец
Енисей
Футбол. Первая лига. Все результаты
20:06 (мск), источник: ТАСС

Махачкалинское «Динамо» и «Химки» вышли в Российскую премьер-лигу

ТАСС, 20 мая. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» и подмосковные «Химки» досрочно обеспечили себе участие в розыгрыше Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) следующего сезона.

Динамо Мх
Химки
АкронПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь

В понедельник тульский «Арсенал» дома со счетом 1:0 обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 33-го тура Мелбет — Первой лиги. После этой игры «Акрон» лишился математических шансов обогнать «Динамо» и «Химки».

После 33 туров «Химки», обыгравшие на выезде краснодарскую «Кубань» (1:0), поднялись на первое место, команда набрала 63 очка, «Динамо» идет вторым с 61 очком. «Акрон» занимает третью позицию с 56 очками, «Арсенал» идет четвертым (55). Команды, занявшие третье и четвертое места в Первой лиге, сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.

17 мая стало известно, что «Арсенал» не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Лицензии получили «Химки», «Динамо», «Акрон» и идущая на пятом месте в Первой лиге московская «Родина».

Во время загрузки произошла ошибка.

Махачкалинское «Динамо» было создано в 1927 году, в 2007 году команду расформировали, в 2021 году она была воссоздана на базе клуба «Махачкала». «Динамо» впервые сыграет в высшем дивизионе отечественного чемпионата. Лучшим результатом «Динамо» в Кубке России является выход в ⅛ финала турнира в 2006 и 2007 годах, после реформы турнира — шестой раунд «пути регионов» в сезоне-2022/23.

«Химки» вернулись в высший дивизион чемпионата России спустя год после вылета. В сезоне-2022/23 подмосковная команда заняла 15-е место в РПЛ. Лучшим результатом «Химок», основанных в 1997 году, в элитном дивизионе чемпионата страны является восьмое место в сезоне-2021/22. Команда дважды играла в финалах Кубка России: в 2005 году уступила столичному ЦСКА, в 2020-м — петербургскому «Зениту».

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Акрон
Читайте также от «ТАСС»
Брылин: отстранение игроков из-за обвинения в изнасиловании нанесло команде огромный урон
Тарасова: у нас есть люди, которые получают зарплату, посмотрим, как они будут сражаться за эту ситуацию
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с "Тулузой"
В команде Нурмагомедова прокомментировали информацию о долгах по налогам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь