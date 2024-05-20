Махачкалинское «Динамо» и «Химки» вышли в Российскую премьер-лигу

В понедельник тульский «Арсенал» дома со счетом 1:0 обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 33-го тура Мелбет — Первой лиги. После этой игры «Акрон» лишился математических шансов обогнать «Динамо» и «Химки».

После 33 туров «Химки», обыгравшие на выезде краснодарскую «Кубань» (1:0), поднялись на первое место, команда набрала 63 очка, «Динамо» идет вторым с 61 очком. «Акрон» занимает третью позицию с 56 очками, «Арсенал» идет четвертым (55). Команды, занявшие третье и четвертое места в Первой лиге, сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.

17 мая стало известно, что «Арсенал» не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Лицензии получили «Химки», «Динамо», «Акрон» и идущая на пятом месте в Первой лиге московская «Родина».

<div class="mediaPollEmbed" data-id="af443090-622d-5351-a2bb-482e111b84c2" data-prerendered><noscript><section><h2>Занимаетесь ли вы бегом</h2><p>12 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/af443090-622d-5351-a2bb-482e111b84c2"><fieldset><legend>Занимаетесь ли вы бегом?</legend><label><input type="radio" name="8545" value="32072"/>Да, регулярно</label><br/><label><input type="radio" name="8545" value="32073"/>Да, иногда</label><br/><label><input type="radio" name="8545" value="32074"/>Нет</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1716196544069/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Махачкалинское «Динамо» было создано в 1927 году, в 2007 году команду расформировали, в 2021 году она была воссоздана на базе клуба «Махачкала». «Динамо» впервые сыграет в высшем дивизионе отечественного чемпионата. Лучшим результатом «Динамо» в Кубке России является выход в ⅛ финала турнира в 2006 и 2007 годах, после реформы турнира — шестой раунд «пути регионов» в сезоне-2022/23.