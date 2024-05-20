Махачкалинское «Динамо» и «Химки» вышли в Российскую премьер-лигу

В понедельник тульский «Арсенал» дома со счетом 1:0 обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 33-го тура Мелбет — Первой лиги. После этой игры «Акрон» лишился математических шансов обогнать «Динамо» и «Химки».
После 33 туров «Химки», обыгравшие на выезде краснодарскую «Кубань» (1:0), поднялись на первое место, команда набрала 63 очка, «Динамо» идет вторым с 61 очком. «Акрон» занимает третью позицию с 56 очками, «Арсенал» идет четвертым (55). Команды, занявшие третье и четвертое места в Первой лиге, сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.
17 мая стало известно, что «Арсенал» не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Лицензии получили «Химки», «Динамо», «Акрон» и идущая на пятом месте в Первой лиге московская «Родина».
Махачкалинское «Динамо» было создано в 1927 году, в 2007 году команду расформировали, в 2021 году она была воссоздана на базе клуба «Махачкала». «Динамо» впервые сыграет в высшем дивизионе отечественного чемпионата. Лучшим результатом «Динамо» в Кубке России является выход в ⅛ финала турнира в 2006 и 2007 годах, после реформы турнира — шестой раунд «пути регионов» в сезоне-2022/23.
«Химки» вернулись в высший дивизион чемпионата России спустя год после вылета. В сезоне-2022/23 подмосковная команда заняла 15-е место в РПЛ. Лучшим результатом «Химок», основанных в 1997 году, в элитном дивизионе чемпионата страны является восьмое место в сезоне-2021/22. Команда дважды играла в финалах Кубка России: в 2005 году уступила столичному ЦСКА, в 2020-м — петербургскому «Зениту».