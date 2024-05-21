Сожалеет ли Бердыев о своем решении? Биджиев справился. Махачкала — в РПЛ! | Источник: ФК «Динамо» Махачкала

«Семин написал: “Биджиев мне всегда нравился”

Когда после поражения в первом туре от “Торпедо” (0:2) главный тренер махачкалинского “Динамо” Курбан Бердыев на пресс-конференции заявил, что его команде уже в этом сезоне по силам выйти в РПЛ, многие заухмылялись. Но опытный специалист завершил первую часть чемпионата на первом месте. Сюрприз? Пожалуй. Только вскоре Курбан Бекиевич удивил еще сильнее. 1 февраля он покинул пост рулевого сине-белых по собственному желанию.

В кулуарах ходили разговоры, что Бердыеву не нравилось вмешательство в его работу президента клуба Гаджи Гаджиева. Сам Гаджи Муслимович так попытался объяснить решение победителя «Барселоны» и двукратного чемпиона России:

— Бердыев шел по моей просьбе в команду, заметно уступающую его уровню. Считаю, его приглашение оправдало себя на сто процентов — работал без пауз и многому научил ребят.

— Но причину его ухода вы все-таки не назвали.

— Жизнь многогранна, предположений и реальных причин может быть немало. Поэтому лучше спросить у него, поскольку это его решение, не мое. Что мы можем предположить? Что Бердыеву нужен другой уровень. Что не всех игроков, которых он хотел, мы смогли пригласить. Но это только домыслы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Начатое Бердыевым дело должен был завершить Хасанби Биджиев, ранее тренировавший нальчикский «Спартак», «Ротор», курский «Авангард». Махачкала — не чужой для него город. В 2012—2014 годах он занимал должность спортивного директора «Анжи».

Гаджиев объяснил, почему выбор пал на этого специалиста.

— Во-первых, Биджиев по менталитету весьма близок к Бекиичу. Были кандидатуры и очень эмоциональные. Но мы — я, Будунов, Газизов — посчитали, что такая трансформация нам не нужна. Поэтому приняли такое решение — чтобы ментальность была та же: выдержанность, хладнокровие, спокойствие. Это отличает Биджиева. Второе: где бы ни работал Биджиев, с кем бы ни работал, он всегда сохранял свое имя. Юрий Семин, — а он работал с ним в «Локомотиве» в тот период, когда клуб выступал в Лиге чемпионов, — написал мне, узнав о его назначении в «Динамо»: «Гаджи, хорошее решение! Биджиев мне всегда нравился».

Биджиев не подвел. Правда, начала при нем команда ни шатко ни валко. Всего одна победа в четырех турах. Поражения от «Сокола» и «КАМАЗа», ничья с аутсайдером «Кубанью». Сразу же пошли разговоры о том, что Бердыев, который, как предполагали, не до конца верил в возможности этого состава и ждал зимой более реального усиления, оказался прав.

8-матчевая беспроигрышная серия сине-белых (в семи играх подопечные Биджиева не пропускали!) показала обратное. 8 мая махачкалинцы на глазах Хабиба Нурмагомедова взяли верх над «Химками» (1:0), продемонстрировав очень содержательный футбол.

Гостевое поражение от «Акрона» в следующем туре вновь заставило скептиков подвергнуть сомнению перспективы «Динамо».

Подопечные Биджиева доказали: с психологической устойчивостью у них все в порядке. Победа над «Родиной» резко приблизила южан к мечте. Сумасшедший матч! С обилием голевых моментов, двумя удалениями, потасовкой, борьбой на каждом участке поля, невероятными спасениями вратарей. После перерыва хозяева оказались удачливее и конкретнее впереди. Кагермазов наказал Корякина за не слишком уверенную игру на выходе, а на 82-й минуте Касинутра поставил жирную точку, замкнув классную передачу Зиновича.

— 2:0! Махачкала сегодня своего не отдаст. И, видимо, не отдаст в этом сезоне! — воскликнул комментатор встречи.

После того как в понедельник «Акрон» проиграл в гостях тульскому «Арсеналу», «Динамо» официально оформило путевку в РПЛ!

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Волшебник Касинтура

Биджиев не стал менять схему, по которой команда играла при его предшественнике, — 3−4−2−1.

В апреле произошла перестановка на последнем рубеже. Волк уступил место в воротах Магомедову, который не пропускал в первой лиге аж 669 минут!

Изменения в составе коснулись и позиции левого латераля. Храмцов, которому доверял Бердыев, оказался в запасе, а на краю обороны Биджиев сначала использовал Сундукова, а в последних матчах Сандрачука.

Уход Абдуллахи заставил тренерский штаб поломать голову над тем, как найти оптимальное сочетание в середине поля. Явно ко двору пришелся воспитанник ЦСКА, бывший полузащитник «Кайрата» Крачковский. В последних турах рядом с ним действовал Глушков.

Биджиев перебирал варианты, пытаясь выбрать сильнейшего левого инсайда. В итоге остановился на 23-летнем Магомедове, который стал одним из главных открытий весенней части ФНЛ, забив пять мячей и отдав одну результативную передачу. Именно его точный удар принес динамовцам важнейшую победу над «Химками» (1:0). То, как Ражаб в той ситуации легко разобрался с Мохаммадом, посадив химчанина на пятую точку, и пробил под штангу, заслуживает аплодисментов.

Главной звездой «Динамо», вне всякого сомнения, является 26-летний анголец Касинтура, действующий на месте правого инсайда. На его счету 5 голов и 9 результативных пасов. От дриблинга и резкости африканца порой захватывает дух. Настоящий мотор команды. Касинтура имеет опыт выступлений в РПЛ. В сезоне-2021/22 он провел за «Уфу» 27 матчей, отдав три голевые передачи.

30-летний Сердеров, чей гол в составе «Анжи» в ворота «Спартака» в марте 2014 года (2:2) отправил в отставку Валерия Карпина, тоже может занести себе этот сезон в актив — 9+2.

Поздравляем «Динамо» с выходом в премьер-лигу. На высшем уровне клуб в своей истории ранее не выступал.