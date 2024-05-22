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09:31 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Торпедо» будет играть на «Арене-Химки» в следующем сезоне Первой лиги

В текущем сезоне столичный клуб выступал в «Лужниках».

ТорпедоПервая лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Арена-Химки» будет домашним стадионом московского футбольного клуба «Торпедо» в сезоне-2024/25 Мелбет — Первой лиги. Об этом ТАСС сообщил президент «Торпедо» Александр Волнушкин.

В нынешнем сезоне столичная команда проводила домашние игры в «Лужниках». На «Арене-Химки» 20 мая прошел заключительный домашний матч «Торпедо», встреча с ярославским «Шинником» завершилась вничью (1:1). Стадион вмещает 18 636 зрителей.

«Домашней будет “Арена-Химки”, резервной — “Лужники”. До меня как руководителя клуб начинал сезон в “Лужниках”, поэтому важно было выполнить перед болельщиками все обязательства, которые были перед началом сезона», — ответил Волнушкин на вопрос, почему в течение сезона «Торпедо» играло в «Лужниках».

«В Химках более компактная, более домашняя обстановка. В Москве большой стадион, и даже многочисленная гвардия болельщиков растворяется. А здесь даже при таком небольшом количестве наших болельщиков совершенно другая история», — добавил он.

«Арена-Химки» также является домашним стадионом для подмосковных «Химок», которые вышли по итогам сезона в Мир — Российскую премьер-лигу. «Торпедо» в текущем сезоне Первой лиги занимает 10-е место, набрав 44 очка в 33 матчах.

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