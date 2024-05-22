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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Калешин покинет «Аланию» после окончания сезона

Главный тренер «Алании» из Владикавказа Евгений Калешин с большой долей вероятности покинет команду после окончания этого сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

АланияПервая лига: таблица и календарь
Источник: Калешин покинет «Аланию» после окончания сезона | Источник: Чемпионат.com

Отметим, то Калешин возглавил «Аланию» в декабре 2023 года. Контракт с российским специалистом рассчитан на 3,5 года.

«Алания» с 46 очками занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В последнем туре команда из Владикавказа примет на своём поле махачкалинское «Динамо», которое досрочно вышло в Российскую Премьер-Лигу.

Напомним, в конце ноября 2023 года Калешин был отправлен в отставку с должности главного тренера тольяттинского «Акрона» из‑за. Ранее специалист работал тренером в «Краснодаре-2», «Кубани», «Урожае», «Балтике», «Твери».

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