Источник: Калешин покинет «Аланию» после окончания сезона | Источник: Чемпионат.com

Отметим, то Калешин возглавил «Аланию» в декабре 2023 года. Контракт с российским специалистом рассчитан на 3,5 года.

«Алания» с 46 очками занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В последнем туре команда из Владикавказа примет на своём поле махачкалинское «Динамо», которое досрочно вышло в Российскую Премьер-Лигу.

Напомним, в конце ноября 2023 года Калешин был отправлен в отставку с должности главного тренера тольяттинского «Акрона» из‑за. Ранее специалист работал тренером в «Краснодаре-2», «Кубани», «Урожае», «Балтике», «Твери».