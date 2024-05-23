Строительство нового стадиона «Торпедо» завершится осенью 2026 года

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Работы по строительству новой арены московского футбольного клуба «Торпедо» на Восточной улице будут завершены в октябре-ноябре 2026 года. Об этом ТАСС рассказал президент черно-белых Александр Волнушкин.

Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова 9 августа 2022 года. Основные работы стартовали 20 сентября 2022 года. В конце августа 2023 года готовность свайного фундамента основания арены оценивалась в 80%.

«Строительство идет с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займемся внутренними коммуникациями, — сказал Волнушкин. — Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально все шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, мы немного перестроили график, ускорили процесс».

Глава клуба рассказал о причинах изменения графика строительства. «С января идем по графику, даже с некоторым опережением благодаря организации работ на площадке, увеличению мощностей, количества людей. Сейчас на стройплощадке работают порядка 320 человек в две смены. Процесс ускорен значительно», — отметил он.